München (ABZ). – Seit dem 1. März 2023 ist die Tauber Bau Hochbau GmbH mit einem Standort in München vertreten. Damit erweitert die Hochbaufirma ihr Einsatzgebiet in Bayern. Bislang hat die in Nürnberg ansässige Tauber Bau mit den Leistungsschwerpunkten Rohbau, Bauen im Bestand und Schlüsselfertigbau vor allem technisch anspruchsvolle Bauprojekte jeder Größenordnung in der fränkischen Metropolregion ausgeführt.

Das Rohbauprojekt in der Henschelstraße in München-Lochhausen entsteht gerade in einer Arbeitsgemeinschaft mit der B&O Bau Bayern GmbH. Der Neubau umfasst eine Wohnanlage mit 154 Wohnungen und Tiefgarage sowie einer Kindertagesstätte, die im zweiten und dritten Quartal 2023 fertiggestellt sein werden. Weitere Projekte befinden sich derzeit in der Planungsphase.



"Unsere Kunden möchten auch in der Landeshauptstadt in gewohnter Weise betreut werden, deshalb haben wir uns entschieden, gerade wegen der aktuellen schwierigen und unsicheren allgemeinen wirtschaftlichen Lage, noch näher am Kunden zu sein und mit unserer Kompetenz die gestiegenen Kundenwünsche noch besser gerecht zu werden. Unser Team freut sich auf den Austausch direkt vor Ort", betont Tauber-Bau-Geschäftsführer Harald Herr.