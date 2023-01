Unsere drei Schwerpunktthemen "Meet Green", also alles rund um zero emission, "Meet Connectivity" als Headline für Digitalisierung und "Meet Innovation" für viele innovative Neuheiten werden uns auch im kommenden Jahr begleiten. So bauen wir unser zero emission Portfolio stetig aus. Dazu gehören für uns aber nicht nur Maschinen und Geräte – in diesem Bereich sind wir übrigens schon heute hervorragend aufgestellt und können eine gesamte innerstädtische Baustelle ohne lokale Emissionen umsetzen – sondern auch vielfältige Dienstleistungen. Denn im Kern geht es uns darum, das gesamte Ökosystem zero emission für unsere Kunden zu bedienen. Darunter verstehen wir beispielsweise die Ladeinfrastruktur, Serviceleistungen, Finanzierungsangebote und unterschiedliche Nutzungsmodelle aber auch die Lebenszyklusbetrachtung der Batterie. So bieten wir ab dem kommenden Jahr eine Charging Box an, wir nennen sie die Powerbank für die Baustelle. Die Idee dahinter ist einfach: Wir wissen, dass unsere Kunden die Frage nach der Ladeinfrastruktur umtreibt. Mit der Charging Box bieten wir eine Lösung an, denn sie ermöglicht das flexible Nach- oder Zwischenladen der Baugeräte-Akkus aber auch der Kompaktmaschinen auf Baustellen, die keinen Zugang zum Stromnetz haben. Über Nacht kann das Equipment vollständig geladen werden.

Wir überlegen, wie wir unseren Kunden den Einstieg in die zero emission Welt so einfach wie möglich gestalten können. Dazu eignet sich besonders gut die Miete, da Kunden die E-Maschinen dadurch auf ihren eigenen Baustellen testen können. Mit Operate Lease, einer Finanzierungslösung speziell für zero emission Kompaktmaschinen, nutzen Kunden die Maschine für die vereinbarte Laufzeit zu einer niedrigen monatlichen Rate und verpflichten sich nicht zum Kauf – auch das eine attraktive Möglichkeit, die zero emission Welt auf der eigenen Baustelle kennenzulernen und sich im Einsatz davon zu überzeugen. Ein großes Thema werden 2023 auch unsere akkubetriebenen Baugeräte sein, die seit Herbst dieses Jahres Teil des Akkusystems Battery One sind. Battery One ist ein standardisiertes und bedienerfreundliches Akkusystem, die Batterie lässt sich nicht nur in allen batterie-elektrischen Geräten von Wacker Neuson verwenden, sondern auch in Baugeräten weiterer Hersteller. Die Idee: Ein Akkustandard erleichtert den Baustellenbetrieb enorm, da nur ein Akku- und ein Ladesystem in der Baustellenlogistik berücksichtigt werden müssen. Davon profitieren unsere Kunden. Auch die sinnvolle Erweiterung unseres Produktportfolios steht für uns weiterhin im Fokus: Nächstes Jahr werden der neue E-Teleskoplader TH412e, unsere erste elektrische Walze RD28e sowie der kompakte E-Dumper DT05e für unsere Kunden zur Verfügung stehen. Dass Innovation bei Wacker Neuson Tradition hat, beweisen wir ja immer wieder. Dabei ist es uns wichtig, Lösungen entlang der Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln sowie auch weiterzuentwickeln. Ein Beispiel dafür ist der neue Dual View Dumper DV45, der ebenfalls 2023 auf den Markt kommen wird. Die elektrohydraulisch drehbare Kabine lässt sich hier nun per Knopfdruck am Joystick um 180 Grad nach vorne und hinten sowie im Multi-View-Modus um 90 Grad zur Seite drehen. Die Dual View Dumper wurden bereits 2019 eingeführt und sind bei unseren Kunden sowohl in klassischen Dumper-Märkten aber auch darüber hinaus äußerst beliebt. Das zeigt uns, dass sich die Investition in Innovation lohnt. Im Sinne der Zukunftsfähigkeit haben wir auch eines unserer Highlights, den Mobilbagger EW100, entwickelt, mit dem eine neue Ära der kompakten Mobilbagger anbricht. Er punktet in Sachen Sicherheit, Leistung und Zukunftsfähigkeit, denn er bringt alle Vorbereitungen mit, um zukünftige Entwicklungen im Anbaugerätemanagement oder bei Assistenzsystemen einfach per Software-Update durchführen zu können. Mit unseren Produkten und Lösungen möchten wir unseren Kunden all das bieten, was sie für einen erfolgreichen Arbeitstag benötigen – ganz nach unserem Motto "all it takes!". Und damit sind wir erfolgreich: Unser oberstes Ziel ist und es bleibt es, der Nachfrage unserer Kunden nachzukommen. Dazu gehört für uns nicht nur, Produkte und Lösungen zu entwickeln, sondern den Kunden ganzheitlich als Partner zur Seite zu stehen. Mit unserem flächendeckenden Niederlassungsnetz sowie langjährigen und kompetenten Händlerpartnern haben unsere Kunden immer einen Ansprechpartner in ihrer Nähe. Um unsere weltweite Ersatzteilversorgung zu stärken, investieren wir in unser neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich.

Mit insgesamt 55.000 Quadratmetern Lagerfläche stellen wir eine zukunftsfähige Lagerkapazität sicher. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein und die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Schon heute liegt unser Servicegrad bei Expressbestellungen bei 96 Prozent. Wir freuen uns darauf, auch 2023 wieder mit unseren Live-Auftritten zu begeistern. So wird Wacker Neuson auf der TiefbauLIVE in Karlsruhe, der NordBau in Neumünster, der demopark in Eisenach und natürlich vielen weiteren Messen vertreten sein. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch.

Verbände und Experten Ausblick – Baujahr 2023 Nachdem das Jahr 2021 die Branche mit der Pandemie und Lieferkettenproblemen bereits vor Herausforderungen gestellt hatte, bedeutete der Beginne des Ukraine- Kriegs im Februar 2022 eine Zäsur, die bis heute fortwirkt. Energieknappheit, Preisexplosionen, Klimaschutzvorgeben und ein Rückgang der Nachfrage im Wohnungsbau stellten neue Aufgaben und verunsicherten Unternehmen und Manager. Der erfolgreiche Verlauf und der bauma 2022 zum Jahresabschluss konnte dagegen den positiven Akzent setzen, auf den viele gehofft hatten und der sich zuvor angedeutet hatte – Baumaschinenhersteller berichteten durch die Bank von übervollen Auftragsbüchern. In den nun folgenden Bauaussichten 2023 spiegelt sich die Ambivalenz der aktuellen Entwicklungen wider: Verbände und Experten sind sich einig, dass die Entwicklung der Bauwirtschaft in diesem Jahr eine Delle verzeichnen wird, Hersteller sehen die Herausforderungen des Marktes und nehmen sie tatkräftig an. Trotz aller Widrigkeiten, zu denen auch der permanente Fachkräftemangel zählt, überwiegt eine positive Grundhaltung und die Gewissheit, dass die Baubranche die vor ihr liegenden Aufgaben als wichtigste Stütze der Wirtschaft schon stemmen wird. Das Signal, das alle Teilnehmenden der Bauaussichten 2023 in den Markt senden, wird dominiert von Stärke und Kontinuität. Dieser gemeinsame Nenner wirkt wie ein Schulterschluss, der die Branche auszeichnet und der anderen als Vorbild dienen kann. Alle Bauaussichten 2023