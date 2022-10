Dresden (ABZ). – Vom 26. Januar bis zum 26. Mai 2023 bietet das Europäische Institut für postgraduale Bildung (EIPOS GmbH) in Kooperation mit der TU Dresden – Professur für Straßenbau – bereits zum 7. Mal die berufsbegleitende Präsenz-Fachfortbildung "Fachingenieur:in /Fachplaner:in/Fachbauleiter:in für den Pflasterbau" in Dresden an.