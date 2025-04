Hardheim (ABZ). – Eirich, ein auf Misch- und Aufbereitungstechnologie spezialisiertes Familienunternehmen, ist unter dem Motto "Together better concrete" auf der bauma 2025 vertreten. Die Firma kündigt an, neben einem umfangreichen Portfolio mehrere digitale Neuheiten wie eine visuelle In-Line-Betonanalyse zu präsentieren.

Der Besuch am Messestand (Nummer 449 in Halle C1) soll zu einem echten Erlebnis werden. Eirich will die Dynamik des eigenen Mischprinzips in einer virtuellen Misch-Show vermitteln.

Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben bereits seit Jahren seinen Fokus auf die Entwicklung digitaler und innovativer Technologien, die eine energie- und ressourcenschonende Produktion mit langlebigen Mischern unterstützen. Ziel ist es demnach, weniger Rohstoffe und Energie einzusetzen und weniger Ausschuss zu produzieren. Der Lebenszyklus der Maschine soll auf diese Weise verlängert werden. Der CO2-Footprint des verarbeiteten Betons wird durch Energieeinsparung im Prozess sowie durch die Einsparung von Bindemitteln und Rohstoffen in jeder Hinsicht stark reduziert, wie Eirich mitteilt.

Das Unternehmen stellt auf der bauma seinen neuen Labormischer EL5 mit smarter digitaler Steuerung vor. Der 5-Liter-Mischer ist kleiner, leichter und smarter als das bewährte Vorgängermodell, so der Hersteller, und das bei gleicher Leistungsfähigkeit und Robustheit. Er überzeuge durch seine einfache Bedienung, eine integrierte Neigungsverstellung und durchdachte Optionen für den täglichen Laborbetrieb. Neu sei die integrierte Rheologiemessung – aufwendige Laboranalysen, Proben via Setzfließmaß und andere Konsistenzprüfverfahren würden durch den Einsatz der Messmethode wesentlich vereinfacht und bei Folgemischungen hinfällig.

Im Fokus der Eirich-Lösungen stehen neben der Ressourcenschonung vor allem die maximale Flexibilität für zukünftige Rezeptanforderungen, informiert die Firma. "Schon seit mehr als 160 Jahren steht unser Unternehmen für Innovationsgeist und Fortschritt. Gekoppelt mit dieser langjährigen Erfahrung tragen wir einen Teil für eine klimaneutrale Zukunft bei. Die immer neuen Herausforderungen nehmen wir zum Anlass Produkte stetig weiterzuentwickeln, zu forschen und Kunden so für die Zukunft zu rüsten", sagt Stephan Eirich, der Geschäftsführer des Unternehmens.

Auch die digitalen Lösungen von Eirich haben eine Erweiterung erfahren. Das Kamerasystem "Vision Control" ermöglicht die Messung und Analyse von Partikelgrößen von Rohstoffen (zum Beispiel Sieblinienerkennung).

Je nach Einbausituation und Produktionsumgebung können die Kameras bereits als Wareneingangskontrolle sowohl vor dem Mischen, als auch nach dem Mischen dienen, um Produktionsprozesse mittels Digitalisierung und künstlicher Intelligenz stabiler zu machen.

Eirich testet für die Messebesucher live am Messestand. "Messebesucher können an den ersten drei Messetagen ihre eigenen Proben von ca. 0,5 Liter mitbringen und wir testen sie direkt vor Ort. So können die Besucher hautnah sehen, was heute möglich ist", erklärt Philipp Pahl, Produktmanager für digitale Lösungen.

Zudem bietet Eirich neben dem intelligenten Kamerasystem vor und nach dem Mischer auch die Chance, mittels noch robusterer Kamera, einen Blick in den Mischer zu werfen. Die dort verbaute Kamera bietet als "Auge" die Chance, live aus der Leitwarte in den Mischer zu schauen.

Zudem ermöglicht das einzigartige 3D-Erlebnis live am Messestand, Abläufe im Mischer am eigenen Leib zu erfahren, verspricht das Unternehmen. Eine virtuelle Misch-Show für alle Betonbegeisterten und Eirich-Fans zeigt die Dynamik, Präzision und Geschwindigkeit des Intensivmischers live. Eirich ist auf der bauma an Stand C1.449 zu finden.