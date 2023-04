Linz/Österreich (ABZ). – In klimafreundlichem Verhalten nimmt Skandinavien eine Vorreiterrolle ein. Auch der Bereich der Eisenbahninfrastrukturerhaltung ist davon nicht ausgenommen.

Kjersti Kanne (CEO Baneservice AS) und Johannes Max-Theurer (CEO Plasser & Theurer) unterzeichnen im März einen Vertrag für die emissionsfreie Zukunft der Infrastrukturinstandhaltung Norwegens. Foto: Plasser & Theurer

Um die Gleis- und Weicheninstandhaltung künftig noch umweltfreundlicher zu gestalten, unterzeichnete Kjersti Kanne, CEO Baneservice AS, im März in Linz/Österreich, einen Vertrag über die erste E³-Maschine für Norwegen. E³ bezeichnet ein innovatives Segment von Bahnbaumaschinen des österreichischen Herstellers Plasser & Theurer und steht für Economic – Ecologic – Ergonomic. Herausragend beim Unimat 09-2X-4x4/4S Dynamic E³ sei der elektrische Antrieb.

Die Stopfmaschine arbeitet und fährt mit Strom aus der Oberleitung (15 Kilovolt). Der integrierte dynamische Gleisstabilisator homogenisiert das Schotterbett und vergrößert den Widerstand gegen seitliches Verschieben des Gleises. Zusätzlich bietet die Kehranlage ein sauberes Finish am Gleis und in der Weiche, erläutert der Hersteller. Auch an das Bedienpersonal sei gedacht. Das neueste Kabinendesign bietet Komfort und Ergonomie auf der Baustelle.

Baneservice AS sorgt für eine sichere Infrastruktur, wenn es um das 4200 Kilometer umfassende Gleisnetz der Bane NOR geht. Als größter Kunde von Plasser & Theurer in Norwegen erhält das Unternehmen zusätzlich eine Maschine zur Schotterbewirtschaftung mit integriertem Zehn-Kubikmeter-Silo. Das ermöglicht einen sparsamen Umgang mit Ressourcen auf der Baustelle.