Das Modell Arbeitstier ist laut Hersteller die ideale Hose für alle, die bei warmen Temperaturen keine kurze Hose tragen. Foto: Schöffel Pro

Die lange Arbeitshose Arbeitstier besitze aufgrund der innovativen S. CAFÉ ICE-CAFÉ-Technologie zudem einen Kühleffekt. Das Modell Arbeitstier sei die ideale Hose für alle, die bei warmen Temperaturen (In- und Outdoor) keine kurze Hose tragen dürfen, können oder wollen. Mit der innovativen S. CAFÉ ICE-CAFÉ-Technologie, einer natürlichen und dauerhaften Beschichtung auf Kaffee-Basis hergestellt, bietet das Arbeitshosenmodell Arbeitstier demnach einen extra Kühleffekt (Senkung der Hauttemperatur nachweislich um 1 bis 2 °C), eine optimierte Geruchsneutralisierung und eine natürliche antibakterielle Wirkung.

Zudem sorgen großflächige, elastische CORDURA Naturalle Fabric Verstärkungen an Knie, Gesäß, unterem Bein und den Tascheneingriffen für Strapazierfähigkeit. "Wer wünscht sich an warmen Tagen keine (Arbeits-)bekleidung, die einen ein wenig abkühlt? Im Outdoor-Bereich erprobt, haben wir nun unser Know-how in das Workwear-Segment transferiert, denn, was in der Freizeit in der Natur ein angenehmer Zusatznutzen ist, kann die Performance im Arbeitsalltag steigern. Zudem passt die S. CAFÉ ICE-CAFÉ-Technologie, eine Technologie auf natürlicher Basis, die über gute Performance-Vorteile wie unter anderem einen Kühleffekt verfügt, ideal zu unserer Herangehensweise, Workwear neu zu denken und unserem Anspruch, hochfunktionale und individuelle Arbeitsbekleidung anzubieten", sagt Thomas Bräutigam, Geschäftsführer Schöffel PRO GmbH.

Auch die robuste und bequeme Arbeitshose Maschine ist als Shorts prädestiniert für den Sommer. Zudem biete auch dieses Modell durch 4-Wege-Stretch höchste Bewegungsfreiheit und besten Feuchtigkeitstransport gepaart mit hoher Strapazierfähigkeit, erläutert der Hersteller. Beide Schöffel PRO Arbeitshosenmodelle seien für maximale Flexibilität inklusive PRO Werkzeugtasche, die sich optimal an die individuellen Anforderungen des Trägers schnell anpassen lässt, ausgestattet. Ob für die Aufbewahrung von viel Werkzeug, das schnell verfügbar sein muss, oder für den Einsatz des Zollstocks – die PRO Werkzeugtasche bietet für jeden die passende Lösung. Die Arbeitshosen Arbeitstier und Maschine kurz sind in den Farben Blau, Grau, Grün und Schwarz, je als Damen- und Herrenmodell erhältlich.