Der elektrisch betriebene GS950TE ist mit Raupen ausgestattet, was ihn laut Hersteller ideal für Arbeiten auf weichem Terrain macht. Foto: Tobroco Giant

Oisterwijk/Niederlande (ABZ). – Die neuen elektrischen Skid-Steer-Lader, GS900E und GS950TE, basieren auf derselben Plattform wie ihre Verbrennungsmotor-Gegenstücke. Trotz ihrer elektrischen Antriebe bieten diese Maschinen keine Kompromisse in Bezug auf Leistung, Hebekapazität oder Vielseitigkeit und erreichen die gleiche Leistung wie die Dieselversionen, mit den zusätzlichen Vorteilen von null Emissionen und niedrigeren Betriebskosten, erklärt das Unternehmen.

Der GS900E ist mit Rädern ausgestattet. Mit einem Betriebsgewicht ab 880 kg ist er auch geeignet für Arbeiten in Bereichen, wo ein geringes Gewicht entscheidend ist, ein Beispiel hierfür ist der Abbruch in Gebäuden mit geringer zulässiger Deckenlast.

Wie sein konventionell betriebener Gegenpart wird auch der elektrisch betriebene GS950TE mit Raupen betrieben, was ihn ideal für Arbeiten auf weichem Terrain macht. Mit einem Gewicht ab 1020 kg bietet der GS950TE zusätzliche Traktion und Auftrieb, was die Bodenverdichtung reduziert.

Beide Modelle verfügen über einen Boost-Modus, der es dem GS900E ermöglicht, Geschwindigkeiten von bis zu 7,5 km/h zu erreichen, während der GS950TE bis zu 6 km/h erreicht. Trotz ihrer kompakten Größe mit einem Radstand von 670 mm für den GS900E und einer Bodenkontaktlänge von 830 mm für den GS950TE bieten diese Skid-Steer-Lader folgende Kipplasten (ausgestattet mit 2 Batterien): bis zu 500 kg für den GS900E und bis zu 890 kg für den GS950TE. Dies macht sie zu einem äußerst vielseitigen Werkzeugträger für anspruchsvolle Arbeiten in verschiedenen Anwendungen, heißt es seitens des Herstellers.

Beide Lader sind mit einem Öl-Kühler ausgestattet, der eine innovative, elektrisch gesteuerte Kühlrippe enthält. Dieses System aktiviert den Ventilator proportional zur Öltemperatur, was bedeutet, dass der Ventilator nicht kontinuierlich laufen muss. Diese Funktion spart nicht nur Energie, sondern reduziert auch den Geräuschpegel, was zu einer komfortableren Arbeitsumgebung beitragen soll, insbesondere in geräuschempfindlichen Bereichen.

Die elektrischen Skid-Steer-Lader sind standardmäßig mit einer Hochleistungs-LFP-Batterie von Jungheinrich ausgestattet, die für ihre Langlebigkeit bekannt ist. Beide Modelle können eine zweite Batterie aufnehmen, was eine kombinierte Kapazität von 23,3 kWh bietet – die größte Kapazität auf dem Markt für elektrische Skid-Steer-Lader. Das bietet genügend Energie für einen vollen Arbeitstag und sorgt für Effizienz und Betriebszeit.

Zur Bequemlichkeit sind beide Modelle mit einem On-Board-Ladegerät mit einer Ladeleistung von 3,3 kW ausgestattet, das mit einem CEE-Anschluss kompatibel ist, während auch ein EV Typ 2-Stecker verfügbar ist. Für schnelles Laden können Benutzer die externe Ladestation von GIANT wählen, die die Maschine in weniger als einer Stunde von 10 % auf 90 % aufladen kann. Beide Modelle bieten nach Angaben des Herstellers die höchsten hydraulischen Kapazitäten auf dem Markt für elektrische Skid-Steer-Lader. Dadurch werde ein neuer Standard für Leistung und Vielseitigkeit gesetzt.

Im Eco-Modus liefert das System bis zu 27 l/min bei bis zu 170 bar, was genügend Leistung für Standardaufgaben bietet, während Energie gespart wird. Wenn anspruchsvollere Anwendungen erforderlich sind, erhöht der Boost-Modus die hydraulische Leistung auf bis zu 38 l/min bei bis zu 180 bar und sorgt dafür, dass Anbaugeräte mit umfassenderen hydraulischen Funktionen mit voller Kapazität arbeiten können. Mit mehreren hydraulischen Anschlüssen bieten diese Lader außergewöhnliche Vielseitigkeit, unterstützt durch verschiedene Anbaugeräte.

Mit einer maximalen Zugkraft von 5,2 kN bieten diese Skid-Steer-Lader beeindruckende Leistung für ihre Größe. Mit einer Breite von nur 76 cm mit den kleinsten Reifen ist der GS900E für das Navigieren durch enge Türöffnungen und beengte Räume.