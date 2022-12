Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Auf der internationalen Baumaschinenmesse bauma hat Komatsu den PC01E-1 vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen elektrischen Mikrobagger, der gemeinsam mit der Honda Motor Co., Ltd. entwickelt wurde. Die Maschine wurde Anfang des Jahres als Mietmodell auf den japanischen Markt gebracht.

Der in Japan eingeführte elektrische Mikrobagger PC01E-1. Foto: Komatsu

Komatsu und Honda haben den PC01E-1 entwickelt, indem sie den konventionellen PC01 Mikrobagger elektrifiziert haben. Er wurde mit der Honda eGX, einer elektrifizierten Antriebseinheit und mit dem Honda Mobile Power Pack e: ausgestattet. Das Honda Mobile Power Pack e: ist ein austauschbarer und tragbarer Akku, der von Honda entwickelt wurde. Das konventionelle Modell des Mikrobaggers wird meist sehr nahe an Menschen, Bäumen und Pflanzen für Rohrverlegung, GaLaBau, Landwirtschaft oder Tierhaltung eingesetzt. Durch die Elektrifizierung reduziert der PC01E-1 nicht nur den Geräuschpegel und die Abwärme, sondern ermöglicht auch umweltfreundliches, komfortables Arbeiten ohne Abgase sowohl draußen als auch in Innenräumen.



Für unterbrechungsfreies Arbeiten können die Akkus einfach ausgetauscht werden. Da der neue elektrische Motorlaut Hersteller hohe Leistung auch bei niedrigen Drehzahlen liefert, ist mit dem PC01E-1 mehr Aushub möglich als beim Betrieb des konventionellen Modells bei niedrigen Drehzahlen. Die Wartungsarbeiten fallen geringer aus, da die Maschine keinen Dieselmotor hat. So sind nach Aussage des Herstellers auch die täglichen Wartungsarbeiten schneller erledigt.

Der Akku des Mikrobaggers, das Honda Mobile Power Pack e:. Foto: Komatsu

Die Kunden, die den PC01E-1 auf ihren Baustellen getestet haben, waren nach Angaben von Komatsu begeistert vom einfachen Austausch des Akkus, dem Laden an 100 V-Hausanschlüssen und den Vorteilen des Betriebs ohne Kraftstoff. Außerdem gaben sie der Arbeitsleistung gute Noten mit Aussagen wie: "Das neue Modell fühlt sich viel leistungsstärker an als die konventionelle Maschine." Indem der PC01E-1 zunächst als Mietmodell in den Markt eingeführt wird, hofft Komatsu, dass möglichst viele Kunden ihn ausprobieren und sich von der Arbeitsleistung, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und der bequemen Nutzung überzeugen können, sodass er schnell an Bekanntheit gewinnt.

Gleichzeitig will Komatsu sein Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit fortsetzen und daran arbeiten, seinen Unternehmenswert zu maximieren. Mit Hilfe von DANTOTSU Value (ESG-Lösungen und Umsatzsteigerung durch Schaffung von Kundennutzen) arbeitet Komatsu an den sicheren, hochproduktiven, intelligenten und sauberen Arbeitsplätzen der Zukunft.