Diese Lösung zur Bergung von Elektroautos im Motorsport hat Volvo CE gemeinsam mit Granfors Racing und Engcon entwickelt. Foto: Volvo CE

Das neue Gerät zur Bergung von Rennwagen ist nach Aussage von Volvo CE eine einzigartige Lösung in der Welt des Motorsports. Es sei das erste seiner Art, das auf den Rennstrecken eingeführt wurde, seit die FIA mit der elektrischen Umstellung ihrer World RX-Rennserie begonnen hat.

Dank dieser zum Patent angemeldeten Lösung können die inzwischen zu 100 Prozent elektrischen Rallycross-Autos ohne manuelles Eingreifen von den Rennstrecken geborgen werden. Das bedeutet, dass kein Personal auf die Strecken laufen und das Auto an einem Bergungsfahrzeug festmachen muss, wie es früher der Fall war. Das macht den Vorgang nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und schneller.

Branche in Sachen Sicherheit voranbringen



Volvo CE hat die Lösung in seiner Rolle als offizieller Baumaschinenlieferant und Streckenbaupartner für die World RX-Rennserie zusammen mit dem schwedischen Start-up-Unternehmen Granfors Racing mitentwickelt. Nachdem sie beim Rennwochenende in Riga in Lettland im September getestet wurde, ist sie nun von der FIA als effizienteste Bergungslösung für die Rennserie anerkannt worden. "Mit der raschen Einführung dieser innovativen Lösung werden wir unserer Verpflichtung gerecht, sowohl unsere Branche als auch den Motorsport in Sachen Sicherheit und Nachhaltigkeit voranzubringen. Dank dieser starken Partnerschaft mit der FIA und Engcon sind wir in der Lage, den Übergang zur Elektrifizierung zu beschleunigen und so für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit auf den Rennstrecken sorgen", sagt Arvid Rinaldo, Brand Communication and Partnerships bei Volvo CE.

Mit dem Aufstreben des elektrischen Rallycross-Rennsports ergeben sich neue Sicherheitsüberlegungen, da die Rallycross-Autos in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können – noch schneller als ein Formel 1-Bolide. "Elektro-Rennsport ist eine neue Technologie, die neue Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit mit sich bringt. Wir müssen uns darauf einstellen und neue Werkzeuge entwickeln. Volvo CE hat uns sehr proaktiv geholfen und ein Gerät entwickelt, mit dem wir die Autos sicher und effizient bergen können. Und das ist genau das, wonach wir gesucht haben: elektrische Sicherheit zusätzlich zur Effizienz", erklärt Benoît Dupont, Off-Road Category Manager der FIA. Die FIA hat im Rahmen ihrer neuen Sicherheitsprotokolle für Elektromobilität ein intelligentes Ampelsystem eingeführt. Immer wenn ein elektrisches Rallycross-Auto von der Strecke abkommt, zeigt ein Licht auf dem Fahrzeug den Sicherheitsstatus des Autos an. Ein rot leuchtendes Licht bedeutet, dass es nicht sicher ist, das Auto zu berühren. Dann muss die offizielle Bergung des Fahrzeugs abgewartet werden.

Dreifaches Sicherheitssystem



Um diesem System gerecht zu werden und die sichere Bergung von Rallycross-Elektroautos zu ermöglichen, die rot eingestuft wurden, haben Volvo CE und Granfors Racing ein eigenes dreifaches Sicherheitssystem entwickelt. Nachdem die Fahrer zunächst von geschultem Personal sicher aus dem Auto geborgen wurden, wird das Auto vorsichtig von einer flachen, isolierten Rettungsplatte aufgenommen, die mit einem am Volvo EWR150E angebrachten 360-Grad-Engcon-Tiltrotator gesteuert, angehoben, abgesenkt und in den erforderlichen Winkel gebracht wird. Die Kombination dieser drei Komponenten soll nicht nur den sicheren Umgang mit batteriebetriebenen Fahrzeugen gewährleisten, sondern auch für Effizienz und Flexibilität sorgen. Der mit Biokraftstoff betriebene Mobilbagger EWR150E bietet einen engen, kompakten Schwung. Dieser ist unerlässlich für die komplexen Manöver und die zuverlässige Handhabung, die erforderlich sind, um den verunglückten Rennwagen schnell und sicher an den vorgesehenen Bergungsort zu bringen.

Volvo CE hat die Lösung in Zusammenarbeit mit Engcon entwickelt, das den Tiltrotatoraufsatz lieferte. Getestet wurde sie unter den strengen Sicherheitsanforderungen der FIA. Das Ergebnis ist laut Volvo CE eine gemeinschaftliche Innovation, die neue Maßstäbe in der Sicherheit des Motorsports setzt.

Auch für die Sicherheit der Fahrer ist die Lösung nach Aussage der Hersteller von großer Bedeutung. Klara Andersson, eine der Fahrerinnen des Construction Equipment Dealer Teams, bestätigt: "Obwohl wir immer nach dem Sieg streben und jedes Rennen von Anfang bis Ende ein einziger Adrenalinkick ist, wissen wir, dass unsere Sicherheit bei World RX immer an erster Stelle steht, besonders in dieser neuen Ära des elektrischen Rennsports.

Mit diesem neuen, robusten System können wir sicher sein, dass unsere Sicherheit in guten Händen ist – und dass jegliche Unterbrechung des Rennens auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt."