Mit kurzen Ladezeiten schaffen die Elektroschwerlaststapler von Hyster mehrere Schichten im Materialumschlag, wie das Unternehmen mitteilt. Mit 350-Volt-Lithium-Ionen-Batterie und bis zu 18 t Tragkraft seien die Geräte dieser Reihe so leistungsfähig wie ein Diesel, auch in rauer Umgebung. Betriebe, die Holz be- und verarbeiten, können mit der emissionsfreien Antriebstechnologie ihren CO2-Fußabdruck verkleinern. Unter den Elektrogroßstaplern für den Innen- und Außenbereich würden sich die Stapler der Reihe Hyster J10-18XD besonders durch Kraft, Beschleunigung und gute Sicht für den Fahrer auszeichnen.