Horst (ABZ). – Schwerlasttreppensteiger,Kipper und Planierraupe in einem – das ist der fernge-steuerte ElektrotransporterAlitrak DCT-450. Raupen mit speziellem Profildesign und zwei leistungsstarke Motoren treiben das batteriebetrie-bene Gerät an, das neu ins Vertriebsprogramm der Karl H. Bartels GmbH aufgenommen wurde. "Der DCT-450 wurde entwickelt, um schwierigsten Bodenverhältnissen gerecht zu werden und Treppen zu erklimmen", erläutert Bartels-Geschäftsführer Sebastian Krayenborg. Durch diverses Zubehör erfülle er vielfältigste Aufgaben. So verwandele sich der DCT-450 mit einem Hydraulikkit in einen elektrischen Kipper bzw. eine kleine Planierraupe. Ein entsprechender Aufsatz macht ihn zur fahrbaren Hubbühne. Damit sei der Elektrotransporter sehr vielfältig einsetzbar und erfülle er im Baugewerbe unterschiedlichste Aufgaben, speziell beim Bau von Tunneln oder U-Bahnen. "In Italien wird der Alitrak DCT-450 auch im Weinbau eingesetzt, da er mühelos die steilen Weinberge erklimmt und knapp 0,5 t Früchte aufnehmen kann", so Krayenborg.

Das Gerät überwindet eine max. Steigung von 57 %. Die max. Seitenneigung liegt bei 37 %. Eine Fernbedienung sowie eine elektromagnetische Feststellbremse sorgen dabei für ein Höchstmaß an Sicherheit. Der Materialbehälter trägt bis zu 450 kg über Treppen oder unwegsames Gelände. Sowohl vorwärts wie rückwärts ist der DCT-450 bis zu 4,5 km/h schnell.

Der Akku wird über ein integriertes Ladegerät geladen, wobei ein Dashboard-Display stets die verbleibende Akkuladung anzeigt. Die Ladezeit beträgt 8 Std. Neben verschiedenen Zubehörteilen für unterschiedlichste Aufgabenbereiche kann das Standardgerät bei Bedarf mit nicht kreidenden Raupen ausgestattet werden.