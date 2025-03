Der Zugang zu ProDriver erfolgt über die Anwendung "Scania Driver" und "My Scania". Foto: Scania

Dieser soll die Fahrerschulung laut den Verantwortlichen auf ein neues Niveau heben. ProDriver verspreche bis zu 5 % Kraftstoffersparnis.Das Gelernte werde in einem unterhaltsamen, aber praktischen Prozess umgesetzt, der stärker auf spielerisches Lernen als auf traditionelle Schulungen oder Ratschläge ausgerichtet ist.

"Bei ProDriver geht es darum, den Fahrern mehr Wissen zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, mühelos und rund um die Uhr neue Fähigkeiten zu erlernen", sagt Bernhard Schmidt, Direktor Parts and Service bei Scania Deutschland Österreich und ergänzt: "Mit diesem Service können wir unseren Kunden helfen, ihren Kraftstoffverbrauch zu senken, ihre Gesamtbetriebskosten zu verbessern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Es ist großartig, dass wir jetzt einen digitalen Service haben, der sich auf die Fahrer konzentriert. Sie haben direkten Einfluss darauf, wie gut unsere Lkw auf der Straße funktionieren." Der Zugang zu ProDriver erfolgt über die Anwendung "Scania Driver" und "My Scania". ProDriver ist für Lkw mit Verbrennungsmotor konzipiert und eigne sich vor allem für den Fern- und Regionalverkehr, könne aber auch für andere Einsatzarten genutzt werden.

Der Service basiert auf Fahrparametern wie beispielsweise Leerlauf, vorausschauendem Fahren und Schubbetrieb und nutzt reale Fahrdaten, um Erkenntnisse in neue, nachhaltige Fahrgewohnheiten umzuwandeln. Mit ProDriver als Ergänzung zu "My Scania – Fleet Management Services" ist Scania nach eigener Aussage nun in der Lage, Fahrer dabei zu unterstützen, ihr Fahrverhalten zu verstehen und – genauso wichtig – sie zu motivieren, dieses gegebenenfalls zu ändern.

Den Fahrern werden interessante und greifbare Lernmaterialien zur Verfügung gestellt wie Texte, Videos und Audiolektionen sowie attraktive Aufgaben, um das Gelernte in die Tat umzusetzen. Um die Motivation der Fahrer aufrechtzuerhalten, werden sie mit verschiedenen Auszeichnungen, Punkten, oder Ähnlichem belohnt. Fuhrparkmanager können das Engagement der Fahrer analysieren, um sie in ihrem Lernfortschritt zu unterstützen. Ein automatisierter Analyseprozess schafft Zeit für andere Aufgaben, erläutert Scania.

Ziel sei es, Kosten und Emissionen einzusparen. "ProDriver ist der Beginn von etwas Neuem. Mit ProDriver können wir unsere Kunden auf dem gesamten Weg unterstützen, von der Verbesserung der Fahrleistung und der Fahrsicherheit bis hin zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Umweltbelastung", ist Andrea Wetterberg, Head of Services Portfolio bei Scania, überzeugt. Ab diesem Jahr sollen alle neuen Scania-Lkw mit Verbrennungsmotor mit ProDriver ausgestattet werden.

Das System ist aber auch für bereits existierende Scania-Lkw verfügbar. "ProDriver ersetzt nicht das reguläre Fahrer-Coaching, aber es erweitert die Möglichkeiten für Berufskraftfahrer, sich weiterzuentwickeln. Das Angebot eines digitalen Coaching Service ist in diesem Umfang neu in der Branche und wird unserer Meinung nach einen großen Einfluss auf den Transportsektor haben", betont Wetterberg.