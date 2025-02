Die Wassserstoff-Modelle R15 H2E und HR17 H2E werden beide vom 7. bis 13. April auf dem Stand von Niftylift auf der bauma 2025 in München vorgestellt. Fotos: Niftylift

Dies meldet der britische Hersteller in einem Pressestatement. Gerade deutsche Arbeitsbühnenvermieter würden die emissionsarmen und energieeffizienten Leistungen der umweltfreundlichen Arbeitsgeräte sehr schätzen und immer stärker in städtischen Bereichen, ländlichen Regionen, aber auch auf Industriearealen einsetzen.

Laut Niftylift, eigenen Angaben zufolge einem der größten Hersteller von mobilen Hubarbeitsbühnen (MEWP) in Europa, gehöre Deutschland schon lange zu den führenden Ländern bei Nachhaltigkeit und Nutzung von emissionsfreien Arbeitsgeräten. Nach Aussage von Niftylift nimmt Deutschland beim Einsatz von Maschinen (MEWPs) mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb heute bereits eine Vorreiterrolle ein.

Dies habe so Niftylift mehrere Gründe. Deutschland setze schon seit Langem auf erneuerbare Energien und habe 2023 seine nationale Wasserstoffstrategie aktualisiert. Deshalb sei die Bundesrepublik bereits heute ebenso schon ein wichtiger Markt für wasserstoffbetriebene Technologien – und Niftylift hat – wie bereits angedeutet – ein erhebliches Interesse seitens deutscher Arbeitsbühnenvermieter an diesen Geräten festgestellt, das die Firma gerne bedienen wolle.

Zehn rein elektrisch angetriebene Modelle



"Vermieter in Deutschland investieren viel Geld in rein elektrische Mietflotten und reagieren hocherfreut auf die Verfügbarkeit von Modellen mit Wasserstoff-Elektro-Antrieben", bestätigte Marcel Schepers, Geschäftsführer von Niftylift Europa.

Niftylift biete zehn rein elektrisch angetriebene Modelle in den Arbeitshöhen von 12,1 bis 28 m für die verschiedensten Anforderungen an. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen vor Kurzem nach eigenen Angaben zwei weitere Modelle mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb, den HR15 H2E und den HR17 H2E. Beide Modelle sollen im April auf der bauma 2025 in München vorgestellt werden.

Schepers weiß um die Besonderheit der Niftylift-Produkte: Alle Maschinen der Marke Niftylift seien leicht und kompakt, so dass sie auch in beengten Umgebungen, sowie Industriefirmen kostengünstig transportiert und einfach bedient werden können. Die vollelektrischen Modelle, wie auch die Arbeitsbühnen mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb, würden die bereits vorhandene Produktpalette von Niftylift bestens ergänzen und würden vor allem gewährleisten, dass ein geräuscharmer und emissionsfreier Betrieb im Innen- sowie im Außenbereich jederzeit möglich sei.

"In Städten wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Freiburg gibt es Umweltzonen, die den Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen zusehends einschränken, und dort sind diese Antriebsvarianten von besonderer Bedeutung", so Marcel Schepers.

Maschinen mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb hätten, so Schepers, bei Projekten ohne Lade-Infrastruktur einen zusätzlichen Vorteil. Die Niftylift-Modelle HR15 H2E und HR17 H2E können zwar bis zu fünf Tage lang nur mit Akkuleistung betrieben werden, dank der Wasserstofftechnologie sei eine Verdoppelung dieser Einsatzdauer aber auch jederzeit möglich. Selbst bei einem täglichen Einsatz dieser Arbeitsbühnen müsse die Wasserstoffflasche nur alle zwei bis drei Wochen ersetzt werden, was minimale Stillstandzeiten und eine maximale Produktivität gewährleiste.

Für Hans Denig, Eigentümer von Move 4 U und schon seit 2010 Kunde von Niftylift, sei dieser Vorteil von entscheidender Bedeutung: "Viele unserer Kunden sind mit Elektrogeräten im Hallenbau tätig, aber eben auf Baustellen, an denen es noch keinen Strom gibt. Sie arbeiten daher mit Hybridmaschinen. Jetzt aber steigt die Nachfrage nach reinen Elektrogeräten bzw. nach alternativen Lademöglichkeiten. Mit Wasserstoff funktioniert das ebenso sauber wie gut. Ich denke, dass wir damit auf einem guten Weg sind, Kunden zu gewinnen." Tobias Hannibal, Gründer und Eigentümer von Mietservice Hannibal, in dessen Mietflotte zahlreiche Niftylift-Maschinen sich befänden, ist besonders von den längeren Betriebszeiten der Modelle mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb im Vergleich zu vollelektrischen Geräten beeindruckt: "Mittlerweile geht der Trend in Richtung Elektro, mit dem Vorteil, dass diese Maschinen geräuscharm sind. Mit dem Wasserstoffantrieb können wir ein bis zwei Wochen überbrücken, ohne nachzutanken, und das ist schon ein Vorteil."

Großflächigen Akzeptanz



Angesichts der großflächigen Akzeptanz fortschrittlicher Wasserstoff-Elektro-Modelle von Niftylift durch Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland geht der Umstieg auf umweltfreundlichere und effizientere Hubarbeitsbühnen immer schneller voran, glaubt das britische Unternehmen. Was die Rolle der Wasserstoff-Elektro-Technologie in der Zukunft der Baubranche und beim Gebäudemanagement betrifft, da äußerte sich Marcel Schepers optimistisch: "Die Führungsrolle Deutschlands bei der Einführung von Hubarbeitsbühnen mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb spiegelt einen eher generellen Branchentrend hin zu mehr Nachhaltigkeit wider. Hier bei Niftylift sind wir stolz darauf, unsere Kunden mit technisch ausgefeilten Lösungen zu unterstützen, die Verantwortung für die Umwelt mit hoher operativer Effizienz vereinen. Wir sind der festen Überzeugung, dass uns die Wasserstofftechnologie nur einen ersten Blick darauf ermöglicht, was bei der Gestaltung einer saubereren, grüneren Zukunft möglich ist."

Schepers wirft aber auch einen Blick in die Zukunft der Nutzung von Niftylift-Produkten: "Wir nutzen fortschrittliche 3D-Modellierungssoftware gemeinsam mit strengen Prüfungen, um alle Aspekte unseres Produktdesigns zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Niftylift-Arbeitsbühnen eine tolle Leistung bei Funktionalität oder Zuverlässigkeit bieten.

Mit vielen Jahren Erfahrung in der Konstruktion von Maschinen für die Vermietungsbranche verstehen wir die Bedeutung von Zuverlässigkeit, einfachem Betrieb, minimaler Wartung und ausgezeichnetem After-Sales-Support für unsere Kunden. Durch Investitionen in Mitarbeiter, Fertigungsanlagen und Technologie behalten wir fortlaufend unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber bei, diesen Produkte zu bieten."