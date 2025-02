Wertheim am Main (ABZ). – Das Bauunternehmen Engcon hat nach eigenen Angaben einen Tiltrotator für die kleinsten Bagger bis zu 3 t auf den Markt gebracht.

Das neue EC02-Basic-Produkt sei sowohl erschwinglich als auch einfach zu bedienen und damit die ideale Wahl für Aushubarbeiten, bei denen nur eine Neige- und Drehfunktion erforderlich ist, informiert Engcon. Der EC02 Basic bietet laut Hersteller die gleiche hohe Qualität wie die größeren und fortschrittlicheren Modelle von Engcon, jedoch in einem schlanken Format, das sich perfekt für kleinere Maschinen eigne. Das Produkt soll dem Baggerfahrer Präzision in Kombination mit unbegrenzter Drehung und ± 40° Neigung bieten. Es arbeitet direkt mit dem Steuersystem des Baggers zusammen, was die Installation und Verwendung einfacher denn je macht, informiert das Unternehmen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden den EC02 Basic anbieten können. Der Markt hat nach einem einfacheren Modell für die kleineren Größen gefragt und unser Ziel ist es, unsere Produkte für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von Maschinengröße oder Budget", sagt Krister Blomgren, CEO von Engcon.