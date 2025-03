Wisconsin/USA (ABZ). – Die Firma Enerpac präsentiert auf der Bauleitmesse in München neue "Smart Transporter Solutions" und Hebesysteme. Am Messestand FS.1111/5 werden neun Vorführungen stattfinden. Dazu zählt unter anderem die Präsentation eines selbstfahrenden elektrischen Transporters (mit einer Kapazität von 600 t), der in Verbindung mit einem hydraulischen Enerpac-Portalkran arbeitet, sowie die Vorstellung neuer Werkzeuge, die zur Unterstützung von Kranbewegungen und Turmdrehkranmontagen verwendet werden.

Das hydraulische Portal der Bezeichnung SBL600. Foto: Enerpac

Außerdem zeigt das Enerpac-Team vor Ort eine aktualisierte drahtlose Portalkransteuerung.

Das Highlight des Enerpac-Standes ist nach Angaben des Unternehmens der "DTA by Enerpac Self-Propelled Electric Transporter". Er demonstriert das flexible Heben und Bewegen von Lasten vor Ort. Durch den Einsatz von Automatic Guided Vehicles (AGV)und ARM-Technologien (Automated Mobile Robotic) können die Maschinen Lasten von bis zu 1000 t mit Millimetergenauigkeit transportieren.

Der selbstfahrende elektrische Transporter mit einer Kapazität von 600 t wird in Verbindung mit einem ML40 Mini-Hubportal von Enerpac – einem 40-Tonnen-Einstiegs-Hubportal für industrielle Transportfahrzeuge – vorgeführt. Darüber hinaus können Interessierte sich eine Präsentation zur Baggerwartung mit dem SCJ-Serie Würfelheber aus dem Hause Enerpac sowie das Entfernen von Gelenkbolzen mit dem hydraulischen Bolzenzieher aus der PPH-Serie anschauen.

Die einfache Manövrierbarkeit schwerer Maschinen bei beengten Platzverhältnissen soll auf der diesjährigen bauma ebenfalls demonstriert werden. Dabei geht es unter anderem um den Enerpac-Drehtisch der ETT-Serie, der Lasten bis zu 400 t bewältigen kann, sowie um den batteriebetriebenen E-Mover-Lastenschlitten der EMV-Serie. Letzterer ist ein selbstfahrender Schlitten mit zentraler Lastplatte. Mit von der Partie ist auch das Verschubsystem LHSS-400 mit geringer Höhe und einer Kapazität von 400 t.

Enerpac wartet zur diesjährigen bauma mit seinem bisher größten Messestand auf. ABB.: Enerpac

Bei vielen Hebe- und Industrieumzügen vor Ort sind die Hydrauliksysteme von Enerpac nach Firmenaussage der Maßstab für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Neben dem hydraulischen Teleskopportal ML40 umfasst der Messestand auch das hydraulische Portal der Bezeichnung SBL600 Super Boom Lift mit einer Tragfähigkeit von 600 t. Beide Portale lassen sich leicht zum Einsatzort transportieren und bieten eine stabile Hebeplattform für die Handhabung großer Lasten bei Fabrikumzügen und der Installation von Geräten vor Ort, erläutert Enerpac. Darüber hinaus nutzt Enerpac die diesjährige bauma für eine Vorschau auf die aktualisierte drahtlose Steuerung für das Enerpac-C5-Hubgerüst. Diese Steuerungen sind wichtig. Sie halten den Bediener in sicherer Entfernung vom Hebevorgang. Die Funktionen der aktualisierten drahtlosen Steuerung werden die zunehmende Komplexität vieler Schwerlastprojekte widerspiegeln, ist Enerpac sicher.

Wenn bei Infrastrukturprojekten aufgrund von Platz- und Bodenverhältnissen kein Kran eingesetzt werden kann, entscheiden sich viele Unternehmen für die Hubplattform der JS-Serie. Mit Hubkapazitäten von bis zu 3000 t erweist sie sich beispielsweise als gute Lösung für das Anheben und Platzieren von Brückendecks, erläutert Enerpac. Bei kleineren Fabrikumzugsprojekten sei die 50-Tonnen-Kubikhubplattform der SCJ-Serie eine schnellere und sicherere Alternative zu Kletterhebern und Stützsystemen. Besucherinnen und Besucher des Standes können sowohl die Hebevorrichtung der JS-Serie als auch die Würfelheber der SCJ-Serie auf der bauma sehen.

Zudem soll es bei der EnerpacMessepräsenz um Litzenheber gehen. Sie bieten laut Hersteller eine enorme Hubkapazität auf kleiner Standfläche. Enerpac zeigt in München mehrere Litzenheber, die typischerweise in Infrastruktur- und großen Offshore-Energie-, Tunnelbau- und Bergbauprojekten eingesetzt werden. Bei Verwendung mit einem Enerpac-Hubgerüst können die Litzenheber als Portalsystem für den Einsatz von Tunnelbohrmaschinen dienen. Am Stand stellt das Messeteam auch Enerpac-Werkzeuge vor, die Kranbewegungen, Montage und Wartung einfacher und schneller machen sollen. Dazu gehören der hydraulische Bolzenzieher der Enerpac PPH-Serie, der eine effiziente, sichere und vielseitige Methode zum Entfernen von Gelenkbolzen bei der Wartung schwerer Maschinen bietet, sowie die wachsende Palette batteriebetriebener Pumpen und Drehmomentschlüssel von Enerpac.

Am Stand wird außerdem die Wartung des Baggerarms mit den Würfelhubelementen der SCJ-Serie vorgeführt. Das Würfelhubelement-Hebesystem bietet eine sicherere, CE-zertifizierte Methode zum Entfernen des Unterwagens. Es besteht aus zwei Würfelhubelementen, die ein koordiniertes hydraulisches Anheben von Lasten bis zu 25 t pro Hubelement auf eine Höhe von 2 m ermöglichen. Die Würfelhubelemente stützen die gesamte Kabine, den Ausleger und den Arm, während der Unterwagen gewartet wird. Auch eine Reihe von Industriewerkzeugen aus dem wachsenden Sortiment an batteriebetriebenen Pumpen und Drehmomentschlüsseln ist zu sehen. Über weitere Messe-Highlights von Enerpac können sich Interessierte direkt vor Ort am Stand FS.1111/5 informieren.