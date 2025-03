Borgholzhausen (ABZ). – Bostik, ein Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen, hat in diesen Tagen mit der Bostik Academy sein neues Schulungszentrum eingeweiht. An der Veranstaltung nahmen nach eigenen Angaben rund 100 Gäste teil, darunter CEO Vincent Legros. Sie fand in Borgholzhausen statt, dem Sitz der Deutschlandzentrale.

Vincent Legros (Vorsitzender und CEO von Bostik, v. l.), Olaf Memmen (Geschäftsführer DACH), Belgin Kose (Senior Vice President Global Business Unit Construction & Consumer), Piotr Dabrowski (Direktor Construction & Consumer Osteuropa und DACH). Foto: Bostik

In seiner Eröffnungsrede ging Deutschland-Geschäftsführer Olaf Memmen zunächst auf die schwierigen Rahmenbedingungen auf dem heimischen Markt ein. Die Bautätigkeit sei 2024 weiter zurückgegangen, 2025 werde mit einem weiteren Rückgang bei den fertiggestellten Wohnungen gerechnet. Das Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, sei in weite Ferne gerückt.

Trotzdem habe sich Bostik in Deutschland gut behaupten können und die Marktanteile in allen Vertriebssegmenten ausgebaut. Zudem sei am Standort Borgholzhausen 2024 die Rekordmenge von 82.000 t Klebstoffen produziert worden. Memmen betonte, dass das neue Schulungszentrum das Streben von Bostik nach Exzellenz und Innovation widerspiegele. Nach eigenen Angaben lädt Bostik seine Geschäfts- und Industriepartner zu Gemeinschaftsschulungen, Tagungen und kreativen Meetings ein.

Damit gehe die Bedeutung der Bostik Academy weit über die eines reinen Schulungszentrums hinaus. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch fördere eine Kultur der Zusammenarbeit und des Teamgeists, die für den langfristigen, allseitigen Erfolg unerlässlich ist. Zudem sollen die Schulungen sicherstellen, dass die Produkte von Bostik optimal eingesetzt werden können.

Feierliche Eröffnung

Der CEO des Klebstoffspezialisten, Vincent Legros, betonte, dass dies ein wichtiger Tag für Bostik sei und wünschte der Academy viel Erfolg. Belgin Kose, Senior Vice President Global Business Unit Construction & Consumer, sprach von einem Meilenstein für Bostik, die Academy stehe für Zusammenarbeit und Wachstum. Im Anschluss eröffneten Olaf Memmen, Vincent Legros, Belgin Kose und Piotr Dabrowski (Direktor Construction & Consumer Osteuropa und DACH) die Bostik Academy offiziell im Rahmen einer kleinen Zeremonie.

Den Gästen wurden daraufhin an vier Stationen unterschedliche Bostik-Produkte vorgeführt, darunter das neuartige und patentierte Bodenverklebungssystem R3BOND. Dieses verklebt Vinylbodenbeläge nach eigenen Angaben schnell und sicher. Der Bodenbelag könne anschließend ohne größeren Aufwand von der Klebschicht gelöst und gegebenenfalls wiederverwendet werden. Zudem soll es möglich sein, den Unterboden mit R3BOND mit wenig Aufwand und ohne Klebstoffrückstände oder Schäden für die nächste Verlegung vorzubereiten.

Die modern ausgestatteten Schulungsräume bieten Handwerkern und Fachleuten künftig vielfältige Möglichkeiten, ihr Wissen über die neuesten Verlegetechniken und Produkte zu vertiefen, so der Hersteller. Auf einer Fläche von rund 500 m² sei ein einzigartiger Lernort entstanden. Drei großzügige Verlegeflächen ermöglichen es den Teilnehmern, verschiedene Verlegetechniken selbst auszuprobieren. Ergänzt werden diese nach eigener Aussage durch mobile Kojen für Wandanwendungen, Abdichtungen und weitere praktische Übungen.

Als Schwerpunkte der Schulungen nennt Bostik neue Verlegetechniken, unter anderem mit dem R3BOND-System, Verlegung von LVT (PVC-Bodenfliesen, Anm. d. Red.) im Bad sowie Renovierung und Sanierung bestehender Böden.

Für Handwerker und Fachleute

Neben der neuen Academy wird nach eigenen Angaben auch der bestehende Standort am Nienkamp in Borgholzhausen weiterhin genutzt. Dieser eigne sich besonders für langfristige Tests und Versuche neuer Produkte. Mit der neuen Academy unterstreiche Bostik sein Engagement für die Aus- und Weiterbildung von Handwerkern und Fachleuten.

Bostik ist der Geschäftsbereich Klebstoff-Speziallösungen der Arkema-Gruppe und in 45 Ländern vertreten, unter anderem in 54 Produktions-, Vertriebs-, Verkaufs- und Verwaltungszentren. Nach eigenen Angaben beschäftigt der Hersteller mehr als 7000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 weltweit einen Umsatz in Höhe von 2,7 Milliarden Euro.