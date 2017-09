Strabag erwirbt Baubetrieb Bau Union

Köln (ABZ). – Die Kölner Strabag AG gab kürzlich die Übernahme der Maschinen und des kompletten Personals des Geschäftsbereichs Bau Union Bitterfeld der P-D Industriegesellschaft mbH, Bitterfeld, bekannt. Der Geschäftsbereich soll in die Strabag-Direktion Hannover/ Sachsen-Anhalt, Bereich Halle, integriert werden. Die früheren Geschäftsverbindlichkeiten des Geschäftsbereichs Bau Union Bitterfeld verbleiben bei der P-D Industriegesellschaft mbH.



Vertreter beider Unternehmen zeigten sich zufrieden über den Erwerb im Rahmen eines Asset-Deals: "Die Bau Union Bitterfeld verstärkt uns in der Region Halle. Wir freuen uns auf die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in unser Team integrieren. Die von der Bau Union Bitterfeld ausgeführten Gewerke stellen eine Ergänzung für den Bereich Halle dar, der vergleichbare Arbeiten bisher zum Großteil an Nachunternehmen vergeben musste. Durch die Akquisition soll die Leistung im Segment der Privatkunden weiter ausgebaut werden", so Holger Blum, kaufmännischer Leiter bei der Strabag-Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt. Jürgen Preiss-Daimler, Gesellschafter und Geschäftsführer der P-D Industriegesellschaft mbH, betonte: "Ich bin überzeugt, mit dieser Lösung eine gute Entwicklung des Geschäftsbereichs und den Erhalt der Arbeitsplätze gesichert zu haben. Strabag bietet nicht nur regional geprägte Strukturen, in die sich der neue Standort in Bitterfeld gut einfügen wird, sondern auch die finanziellen Sicherheiten eines Großkonzerns." Der Standort Bitterfeld wird unter dem Markennamen "Strabag" auftreten.



Mit rd. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte die Bau Union Bitterfeld jährlich rd. 4 Mio. Euro Umsatz und bietet eine breite Palette von Baudienstleistungen – mit Schwerpunkt auf Betonbau und Industriebau – an.