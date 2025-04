Strömsund/Schweden (ABZ). – engcon will sich anlässlich der bauma auf die Weltpremiere des EC309 konzentrieren, dem zweiten Modell der dritten Generation des Tiltrotators. engcon nahm 1998 zum ersten Mal an der bauma teil, und seine kontinuierliche Präsenz auf der Messe ist erforderlich, um das Tiltrotator-Konzept und seine vielen Vorteile zu präsentieren.

engcon nutzt die bauma, um das Tiltrotator-Konzept und seine vielen Vorteile zu präsentieren. Foto: engcon

"Es ist wichtig, unsere Produkte in Aktion zu sehen, denn viele Menschen können kaum glauben, wie effizient ein Bagger mit einem Tiltrotator wirklich ist, sagt Mark Lisman, Regionaldirektor Europa. Ein Tiltrotator zusammen mit unseren Anbaugeräten kann mehrere Maschinen ersetzen und trägt dazu bei, dass die Arbeit effektiver und kraftstoffsparender erledigt werden kann. Außerdem verringert der Einsatz eines Tiltrotators den Bedarf an Arbeitskräften auf der Baustelle. Das macht ihn zu einer idealen Investition für alle, die mehr Projekte in kürzerer Zeit abschließen und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen", fährt er fort.

EC-Oil, engcons System zum automatischen Ankuppeln von Hydraulikwerkzeugen, hat ebenfalls einen Platz am engcon-Stand. "Im Vergleich zu anderen vollautomatischen Kupplungssystemen auf dem Markt kann EC-Oil die Werkzeuge in Sekundenschnelle sicher wechseln, ohne sich mit beweglichen Schläuchen oder elektrischen Kabeln während des Kuppelns zu beschäftigen.

Dadurch wird das Risiko von Quetschungen und Verschleiß minimiert, was wiederum das Risiko von Ölleckagen verringert", sagt Mark Lisman, Regional Director Europe. Neu in diesem Jahr ist, dass engcon (Stand FM.708/3) im Anschluss an die bauma die engcon Dig Days, eine umfangreiche Roadshow durch Europa, startet. Die Tour soll mehrere Länder besuchen und den Interessenten von den Fähigkeiten und Vorteilen des Tiltrotators überzeugen.