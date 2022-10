Strömsund/Schweden – Als einer der führende Anbieter von Tiltrotatoren, Schnellwechslern und modernem Zubehör für Bagger führt engcon im Frühjahr 2022 sein Schnellwechselsystem EC-Oil am unteren Schnellwechsler des Tiltrotators EC206 für Bagger der Größen 4 bis 6 t ein. Dies bedeutet, dass Hydraulik, Elektronik und Zentralschmierung automatisch verbunden werden, während der Fahrer in der Kabine sitzen bleiben kann, was sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit erhöht.

Der untere Schnellwechsler des Typs S40 verfügt über mehrere zusätzliche Hydraulikanschlüsse – beispielsweise für Kehrwalzen oder andere hydraulische Anbaugeräte – und bietet über die Smart-Funktion die Möglichkeit, eine abnehmbare Greifkassette anzuschließen. Abb.: engcon

Seit Anfang der 90er Jahre entwickelt und produziert engcon Tiltrotatoren, eine Art Handgelenk für Bagger der Größen 1,5 bis 33 t, das es ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu graben und Werkzeuge zu wechseln. Die Möglichkeit, den Baggerlöffel zu kippen und zu drehen, vereinfacht die Arbeit und macht diese um bis zu 25 % effizienter. In den vergangenen Jahren hat engcon die EC-Oil-Schnellwechselsysteme weiterentwickelt, die hydraulische Werkzeuge automatisch verbinden, ohne dass der Fahrer aus der Kabine steigen muss, um manuelle Hydraulikkupplungen anzuschließen.



In diesem Frühjahr bringt engcon nun sein automatisches Schnellwechselsystem EC-Oil für den Tiltrotator EC206 für Bagger der Größen 4 bis 6 t auf den Markt. Bereits im Jahr 2020 führte engcon seine automatische Öl- und Elektrokupplung EC-Oil als Standard am Schnellwechsler S40 und am oberen Teil des Tiltrotators EC206 für Maschinen bis zu 6 t ein.

Jetzt macht engcon den nächsten Schritt und bietet EC-Oil auch für die untere Schnellwechseleinheit an. Der untere Schnellwechsler des Typs S40 verfügt über mehrere zusätzliche Hydraulikanschlüsse und bietet über die Smart-Funktion die Möglichkeit, eine abnehmbare Greifkassette anzuschließen.

"Das bedeutet eine Gewichtsersparnis von etwa 35 kg. Und wenn man zählt, wie oft man den Löffel am Tag anhebt, wird einem schnell bewusst: Das spart Kraftstoff, und der Verschleiß der Maschinen ist geringer", sagt Martin Engström. engcon hat sich außerdem auch dafür entschieden, den EC206 mit einem völlig neuen Drehgelenk auszustatten. Das bietet eine höhere Kapazität und eine größere Anzahl von Ausgängen für die Zusatzhydraulik am Schnellwechsler S40 unter dem EC206. Auch gibt es auf jeder Seite des Schnellwechslers einen zusätzlichen Anschluss, ebenso wie auf der Rückseite der Halterung. Des weiteren kann das Anbaugerät auch direkt über die zusätzliche Hydraulikbuchse des Baggers angeschlossen werden.

"Es handelt sich um das gleiche Konzept wie bei den größeren Modellen, bei denen die EC-Oil-Blöcke und zusätzlichen Buchsen in die Halterung geschraubt werden", erläutert Martin Engström. "Beim S40 ist der Schließzylinder ebenfalls direkt in den Block geschraubt. Das bedeutet, dass die Halterung völlig ohne Schläuche und bewegliche Teile auskommt, die reiben und verschleißen. Wir wissen, wie mühsam es sein kann, in einem Schnellwechsler Verschleißteile auswechseln zu müssen. Deshalb bietet dieses neue Drehgelenk einen großen Schritt nach vorn in Sachen Servicefreundlichkeit." Der Tiltrotator EC206 mit automatischem Schnellwechsler S40 wird im Laufe des Jahres auf Messen vorgestellt, eine kleinere Vor-Serie wird bereits in diesem Frühjahr ausgeliefert.

engcon stellt aus auf der bauma im Freigelände FM, Stand 708/3.