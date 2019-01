Bad Bramstedt (ABZ). – Die „Cargo“ Kollektion von Engel Workwear wurde von und für Profis im Transportgewerbe entwickelt und von ihnen getestet. Strapazierfähige Materialien und eine gute Passform machen laut Herstellerangaben jede Bewegung mit – egal, wie oft man sich bücken muss oder in den Lkw ein- oder aussteigt. Die „Cargo“ steht für ein attraktives, modernes Design in gutsitzendem, körperbetonten Schnitt. Zugleich greift sie den Anspruch des Transportgewerbes nach funktioneller und strapazierfähiger Berufskleidung auf und bietet viel Bewegungsfreiheit. Die Arbeitshose ist ohne Knietaschen, in einer schmaleren Passform und mit sehr viel Stretch entworfen, was für ein schickeres Aussehen und optimale Bewegungsfreiheit sorgt. Bei der Jacke aus einem leichten Material können die Ärmel schnell und einfach mittels Reißverschluss entfernt und als Weste getragen werden. Auf diese Weise sei für hohen Tragekomfort bei jedem Wetter gesorgt.

Die „Cargo“ Serie ist in vier Farbkombinationen erhältlich und umfasst eine Arbeitshose in Stretch mit oder ohne Reflexstreifen, eine Latzhose mit schrägsitzenden Reflexstreifen an den Beinen, eine Jacke mit abnehmbaren Ärmeln, ein Sweat Cardigan, ein T-Shirt mit Strickbündchen sowie ein Fleece Cardigan.

Der überwiegende Teil der „Cargo“-Kollektion ist aus Geweben mit mechanischem Stretch gefertigt. Die Elastizität ist das Ergebnis einer speziellen Webtechnik, die ein sehr strapazierfähiges und zugleich dehnbares Material ergibt. Die hohe Flexibilität und gute Passform bleiben selbst nach häufigem Knien und Bücken sowie regelmäßigem Waschen uneingeschränkt erhalten. Aus dem Gewebeverbund herausblitzende Gummifäden, zu denen es bei Spandex-Mischungen kommen kann, gibt es beim mechanischen Stretch nicht.

Sichtbarkeit auf der Straße, im Lager und bei den Kunden schafft Sicherheit im Alltag. Obwohl zusätzliche Sichtbarkeit im Transportgewerbe nicht immer zu den Anforderungen gehört, macht Engel Workwear bei der Sicherheit keine Kompromisse. Um zusätzlichen Komfort und bessere Sichtbarkeit rund um die Uhr zu bieten, ist die „Cargo“ mit Reflexelementen in schrägen Linien, Signalfarben und Paspeln ausgestattet.