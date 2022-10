Die Safety-Kollektion von Engel Workwear ergänzt die Anforderungen der ISO 20471 bestmöglich um einen hohen Tragekomfort und einen guten Sitz der Kleidung sowie die vom Kunden geforderten Funktionalitäten. Foto: Engel Workwear

Sie gehen auf die Arbeit der Design Managerin Malene Dirksen zurück, die Kundenanforderungen mit feinem modischem Gespür in passgenaue, langlebige Workwear und normgerechte, funktionale Schutzkleidung umsetzt.

Engel stellt Berufskleidung her für das Baugewerbe und Handwerk, Industrie und Logistik sowie alle Branchen, in denen hoch sichtbare Warnkleidung getragen wird. Die Kollektionen des Unternehmens zeichnen sich den Verantwortlichen zufolge durch eine hohe Qualität, Anwenderfreundlichkeit und maßgeschneiderte Funktionalität sowie durch ein skandinavisches, von Minimalismus geprägtes Design aus.

Mehrere Auszeichnungen

Diese Mischung hat den Sortimenten Safety und X-Treme bereits mehrere Auszeichnungen mit dem "Plus X-Award" eingebracht. Verantwortlich dafür ist die Design-Managerin Malene Dirksen, die das Geheimnis erfolgreicher Sortimente erläutert: "Workwear muss die Anforderungen einer Berufsgruppe oder eines Kunden in die richtige Balance mit Langlebigkeit, einer sehr guten Passform und einer schicken Optik der Kleidung bringen. Die größte Herausforderung ist dabei, die Arbeitsabläufe der Nutzer genau zu kennen und zu unterstützen. Bei der Kreation einer neuer Kollektion platzieren wir die Funktionen der Kleidung daher an 'gelernten' oder von den Nutzern gewohnten Positionen. Dabei denken wir ganzheitlich – also in einem Kleidungskonzept von Kopf bis Fuß. Das kann ein schwieriger Prozess sein, an dessen Ende die Zufriedenheit des Kunden steht. Dieses Ziel haben wir bei Engel Workwear immer vor Augen."

Viele Elemente definiert

Zudem ergänzt die Expertin: "Warnkleidung folgt den Vorgaben der Norm ISO 20471, die viele Elemente der Schutzkleidung bereits definiert. Dazu gehört die für jede Klasse und jedes Kleidungsteil vorgeschriebene Mindestfläche des sichtbaren Materials sowie die Menge und Aufbringung von Retroreflexstreifen für eine 360-Grad-Sichtbarkeit. Unsere Aufgabe ist es, diese Anforderungen einzuhalten und bestmöglich um die vom Kunden geforderten Funktionalitäten, einen hohen Tragekomfort und einen guten Sitz der Kleidung zu ergänzen." Darüber hinaus sei ein verlässlicher UV-Schutzfaktor in Berufs- und Schutzkleidung in heißen Ländern mit intensiver Sonnenstrahlung wichtig. Im nördlichen und mittleren Europa seien Mitarbeitende auf Baustellen hingegen noch nicht so sehr damit konfrontiert.

Entwicklung von Berufs- und Schutzkleidung



"Ungeachtet dessen haben die meisten unserer Kollektionsteile einen ausreichenden Schutz gegen UV-Licht. Allerdings verzichten wir auf eine Zertifizierung nach bestehenden Standards", erläutert Dirksen. Die Fachfrau ist ausgebildete Damenschneiderin und seit neun Jahren bei Engel Workwear tätig. Sie leitet seit drei Jahren die Entwicklung von Berufs- und Schutzkleidung im Unternehmen.

Zuvor war sie in der Kinderbekleidungsbranche tätig, in welcher der Fokus ebenfalls auf Funktion und Sicherheit liegt. An ihrer Arbeit schätzt sie die Vielseitigkeit und die abwechslungsreichen Aufgaben, deren Ziel die Zufriedenheit der Kunden ist. Dafür setzt sie sich intensiv mit den Anforderungen einer Branche auseinander – und setzt dies wiederum in Kollektionen um, damit Beschäftigte ihrer Arbeit sicher nachgehen können. "Es hat etwas Cooles, eine mit vielen Aspekten verbundene Aufgabe zu lösen und gleichzeitig etwas Neues zu entwickeln. Für mich fühlt es sich daher wichtiger an, Arbeitskleidung herzustellen als Mode zu machen", resümiert Dirksen.