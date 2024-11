Nürnberg (ABZ). – Terrassen und Wege, Mauern, Garagenzufahrten, Parkplätze und Verkehrswege brauchen für ihre Langlebigkeit nicht nur eine professionelle Verlegung, sondern auch Verbundenheit zur Natur. Während der internationalen Fachmesse GaLaBau demonstrierte Sakret unter anderem mit einem wasserdurchlässigen Pflastermodell eine vorteilhafte Möglichkeit zum Schutz des natürlichen Wasserkreislaufs. Das wasserdurchlässige Verlegesystem bewies anschaulich, wie das Wasser auf ganz natürliche Weise von der Oberfläche der verlegten Pflastersteine in den Untergrund geleitet wird. Die Wasserableitungsfunktion ist das Plus an Umweltbewusstsein, welches neben der Ästhetik und Qualität mit den Sakret-Verlegesystemen geboten wird.