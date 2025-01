Das Funktionsprinzip von LPR-SAFE: Durch den Abgleich zweier Messwerte im Funktionsblock wird ein sicherer Abstandswert ermittelt. Abb.: Symeo

Mit dem System können Hersteller während der Entwicklung funktional sicherer Hebe- und Fördermittel-Installationen eine Lösung integrieren, die bereits eine Zertifizierung vorweisen kann. LPR-SAFE basiert auf einem zertifizierten Funktionsblock (EN ISO 13849 PLd) auf einer fehlersicheren Siemens SPS und der redundanten Messung von Distanzen mit Radarsensoren.

Der von Symeo gewählte Ansatz einer Zertifizierung des Funktionsblocks, in dem die redundanten Messungen verglichen werden, hat einen besonderen Vorteil. Die Lösung kann überall dort nachgerüstet werden, wo bereits die für LPR-SAFE vorgesehenen Symeo-Radarsensoren LPR-1DHP-291 (60 GHz) oder LPR-1D24 (24 GHz) im Einsatz sind. Benötigt wird damit lediglich ein weiteres Paar der Sensoren sowie der zertifizierte Funktionsblock (EN ISO 13849 PLd) auf einer fehlersicheren Siemens-S7-SPS. Zur funktional sicheren Distanzmessung werden zwei redundante Messstrecken mit je zwei Sensoren (alle vom gleichen Typ) aufgebaut. Beide Messstrecken arbeiten im redundanten Sekundärradarbetrieb und stellen sicher, dass die Messung nur zur entsprechend konfigurierten Partnereinheit erfolgt. Jede der beiden redundanten Messstrecken liefert Entfernungswerte, die an die fehlersichere SPS weitergeleitet werden, wo die gemessenen Entfernungen im zertifizierten Funktionsblock (EN ISO 13849 PLd) verglichen werden.

Die Messwerte können auf einer oder beiden Seiten der Messstrecke gelesen und in jeweils einer eigenen SPS verglichen werden. Liegt die Abweichung der gemessenen Abstände beider Strecken innerhalb der zulässigen Toleranzen, werden die Messwerte als sicher gekennzeichnet. Falls nicht, wird die Messung als unsicher gekennzeichnet und entsprechende Aktionen können anlagenseitig ausgelöst werden.

LPR-SAFE kann laut Hersteller entweder mit vier LPR-1DHP-291 Radarsensoren für eine Reichweite von bis zu 300 m, einer Messgenauigkeit von bis zu ±10 mm und einer Messrate von 50 Hz ausgestattet werden oder mit vier LPR-1D24. Diese weisen eine Reichweite von bis zu 1000 m, eine Genauigkeit von bis zu ±5 cm und eine Messrate von 20 Hz auf. Alle Geräte und Softwarebausteine des LPR-SAFE Systems können über Symeo bezogen werden, und die Installation ist einfach: Mittels WebUI werden die Sensoren der Messstrecke konfiguriert. LPR-SAFE ist nach Abschluss der Zertifizierung wohl ab Mitte 2025 verfügbar.