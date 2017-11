Baden-Baden. – Mit der BIRCOmax-i dringen die Entwässerungsspezialisten von Birco endgültig in den Themenbereich Retention ein. Kein einfacher Beitrag zum bestehenden Wettbewerb, sondern nicht mehr und nicht weniger als eine "Revolution des Tiefbaus" soll das neue Produkt darstellen. Bei einem Werksbesuch in der Unternehmenszentrale in Baden-Baden erklärten Geschäftsführer Christian Merkel und Produktmanagerin Eva-Maria Herrmann, was es damit auf sich hat. 1927 in Baden-Baden gegründet feiert die Birco GmbH in diesem Jahr bereits ihr 90-jähriges Firmenjubiläum. In den vergangenen 60 bis 70 Jahren seiner weitreichenden Unternehmenshistorie hat sich der einstige Kohle- und Baustoffhandel als Hersteller qualitativ hochwertiger Entwässerungsrinnen aus Beton einen Namen gemacht. Anlässlich des runden Geburtstages richtet das bereits in dritter Generation geführte Familienunternehmen den Blick jedoch nicht nur zurück, sondern gezielt nach vorne.



Fit für die Zukunft

"Wir befinden uns aktuell mitten in einer umfassenden Transformationsphase", erklärte Christian Merkel – neben dem Geschäftsführenden Gesellschafter Frank Wagner Mitgesellschafter des Unternehmens – bei einem Werksbesuch in Baden-Baden gegenüber der Allgemeinen Bauzeitung (ABZ). Angesichts aktueller Herausforderungen wie den immer häufiger auftretenden Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels, den rasant wachsenden Städten und der damit kontinuierlich zunehmenden Flächenversiegelung hat sich das Unternehmen bereits 2014 eine umfassende strategische Neuausrichtung verordnet. "Dabei haben wir uns die Frage gestellt, wie wir unser Unternehmen für die Zukunft aufstellen wollen. Dabei wurde uns schnell klar, dass wir uns aus dem reinen Produktdenken heraus nicht weiter entwickeln können", so Merkel. "Also haben wir damit begonnen, unsere Produktentwicklung fortan auf Systemlösungen auszurichten."



Um diesen Wandel erfolgreich umzusetzen, musste nahezu jeder Stein im Unternehmen umgedreht werden, wie es Merkel ausdrückt: "Haben wir das richtige Portfolio, die erforderlichen Mitarbeiter, die benötigten Ressourcen – Flächen, Maschinen etc.? All diese Punkte sind wir systematisch angegangen und haben, wo nötig, investiert."



Mehr als 5 Mio. Euro sind dem Geschäftsführer zufolge in den vergangenen drei Jahren in die Modernisierung des Standortes geflossen. Im gleichen Zeitraum seien insgesamt 35 neue Mitarbeiter zur Verstärkung des Teams ins Unternehmen gekommen. Mit ein Grund dafür, dass man sich auch ernsthafte Gedanken um das Thema Wertemanagement machen musste. Ein Ergebnis daraus ist der nun vorliegende Wertekatalog, den Birco anlässlich des 90-jährigen Bestehens zusammen mit den Mitarbeitern erarbeitet hat.



"Wenn man bedenkt, dass wir in den vergangenen drei Jahren ein kumuliertes Wachstum von 25 % hatten, wird deutlich, dass wir in dieser Zeit nicht nur an kleinen Rädchen gedreht haben", betont Merkel. Sicherlich habe es auch diese gegeben: Ein großer Teil der Investitionen sei in die Sicherung des Kerngeschäfts, also die Ergänzung und die Optimierung bestehender Produkte geflossen. Andererseits habe man sich intensiv Gedanken über zusätzliche Produktlösungen gemacht, mit denen Birco seinen Kunden als Systemanbieter zur Seite stehen kann. Ein großes Handlungsfeld sei dabei das Thema Retention gewesen. Als Ergänzung zur Ableitung (BIRCOlight/BIRCOsir/BIRCO Filcoten) und Filtration (BIRCOpur) zum Schacht wurde daraufhin zunächst der Produktbereich Rückhaltung und Versickerung mit Rigolentunnel (StormTech) ins Programm aufgenommen. Im zweiten Schritt folgt nun ein gänzlich neues Produkt: die BIRCOmax-i.



Rinne vs. Kanal

"Im Grunde ist die BIRCOmax-i ein Hybrid", erklärte Produktmanagerin Eva-Maria Herrmann. Von der Form her ist sie eine klassische Kastenrinne. Aufgrund ihrer Größe stellt sie jedoch zugleich einen Retentionsraum dar. In den Nennweiten 220, 320, 420 und 520; Baulängen zwischen 1,5 m bis 3 m und in einer Bauhöhe bis 1,2 m verfügbar, besitzt die max-i ein Fassungsvermögen von bis zu 512 l/lfm. Als Oberflächenlösung könne die BIRCOmax-i damit sehr schnell große Mengen an Wasser aufnehmen, so Herrmann, und biete sich damit als Alternative zum klassischen Kanal an. Merkel ergänzend dazu: "Wir haben hier einen ganz neuen Ansatz geschaffen, mit dem wir im Tiefbau auch einmal von dem klassischen Denken wegführen wollen, Retentionsräume stets 1 m tief vergraben zu müssen."



Ihre vorgesehenen Einsatzgebiete finde die BIRCOmax-i in urbanen bzw. industriellen Bereichen, wenn es darum geht, große versiegelte Flächen durch die schnelle Aufnahme großer Volumina an Wasser in kürzester Zeit wieder nutzbar zu machen. Prototypische Anwendungsfälle finden sich dort, wo ein hoher Grundwasserspiegel vorliegt, wo nicht genügend Grünflächen vorhanden sind oder an Hanglagen – also überall dort, wo nicht hinreichend versickert werden kann bzw. der Einsatz von Schächten nicht möglich ist.



"Das ganze Thema ist eine riesige Herausforderung", erklärte Merkel. "Bis 2025 müssen etwa 2,6 Mrd. Euro investiert werden, um die vorhandenen Retentionsbecken für die Zukunft fit zu machen. Bedenkt man, dass derartige Rückhaltebecken nur für einen jeweils kurzen Zeitraum zum Einsatz kommen, ergibt unser Ansatz, die Retention an die Oberfläche zu legen, einfach Sinn."