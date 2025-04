Stockholm/Schweden (ABZ). – Epiroc wird auf der bauma 2025 seine umfassenden Lösungen für den Berg- und Tunnelbau vorstellen. Von modernen Untertageausrüstungen bis hin zu innovativen digitalen Technologien erleben die Besucher das gesamte Spektrum an wertschöpfenden Lösungen, die entwickelt wurden, um die Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Bauindustrie zu steigern.

Der auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegte Underground Manager 2.0 soll das Projektteam mit präziser Planung, Leistungsbewertung in Echtzeit und umfassender Betriebsberichterstattung unterstützen, um intelligentere und effizientere Tunnelbauprojekte voranzutreiben. Abb.: Epiroc

An vorderster Front steht der Boomer E20 S Vortriebsbohrwagen zusammen mit der unlängst aktualisierten Unigrout Flex M. .

Die Vortriebsbohrwagen der Boomer-E-Serie vereinen innovative Technologie und Automatisierung und verbessern so erheblich die Bohreffizienz, Genauigkeit und Sicherheit.

Mit dem neuen, vollautomatischen Gestängewechselsystem (RHS) punktet der Boomer E20 S beim Bohren von Injektions- und Sondenbohrungen und kann das Bohrgestänge mechanisiert bis zu einer Bohrlochtiefe von 30 m verlängern, teilt der Hersteller mit. In Kombination mit dem neuen umfassenden Vorschubdesign mit verbesserter Bohrstangenführung und Sensorpaket sowie dem brandneuen COP CT40 Gesteinsbohrhammer bietet dieser Bohrwagen demnach Technologien, die Sicherheit und Produktivität auf die nächste Stufe heben.

Die verbesserte Unigrout Flex M ist eine Injektionseinheit, die für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Design entwickelt wurde. Angetrieben durch das integrierte Bohrwagensteuerungssystem (RCS 5) sollen ihre Konnektivitätsfunktionen neue Maßstäbe in der Branche setzen. Dieses System optimiert die Leistung, indem es Betriebsabläufe verwaltet und Daten aus der Messung während des Bohrvorgangs (Measure While Drilling – MWD) an die Injektionseinheit liefert, die als Grundlage für die Messung während der Injektion (Measure While Grouting – MWG) dienen sollen.

Mit dem vollautomatischen Gestängewechselsystem (RHS) punktet der Boomer E20 S beim Bohren von Injektions- und Sondenbohrungen und kann das Bohrgestänge mechanisiert bis zu einer Bohrlochtiefe von 30 m verlängern, teilt der Hersteller mit. Abb.: Epiroc

Den Kern dieses umfangreichen Angebots bildet der Underground Manager 2.0, eine fortschrittliche digitale Lösung, die Maschinendaten nahtlos über verschiedene Einheiten in der Tunnelbausequenz miteinander verbindet. Diese Plattform spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von Bohr-, Injektions- und Ankersetzungsarbeiten und bietet ein zentralisiertes System für eine rationalisierte Projektdurchführung.

Der auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegte Underground Manager 2.0 unterstützt das Projektteam mit präziser Planung, Leistungsbewertung in Echtzeit und umfassender Betriebsberichterstattung, um intelligentere und effizientere Tunnelbauprojekte voranzutreiben.

Epiroc wird auch seine neuesten Innovationen im Bereich der Elektrifizierung herausstellen. Das führende Lösungsspektrum reicht von batteriebetriebenen Untertagemaschinen und der elektrischen Umrüstung von Dieselmaschinen auf geleaste Energiespeichersysteme (Batteries as a Service – BaaS), Infrastruktur, Energiespeichersystemen bis hin zu Recyclinglösungen. Das Engagement von Epiroc für offene Standards und OEM-unabhängige Lösungen gewährleistet einen reibungslosen, zukunftssicheren Übergang zur Elektrifizierung.

Besucher des Epiroc-Stands haben auch die Möglichkeit, die neuesten Innovationen im Bereich des autonomen Vortriebsbohrens zu erkunden und eine exklusive Vorschau auf kommende Technologien zu erhalten, die die Zukunft der Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Berg- und Tunnelbauindustrie prägen. Epiroc stellt aus auf der bauma am Stand FS.1208/1.