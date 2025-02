Burgbernheim (ABZ). –Weitblick gehört für Endress, laut eigener Aussage Pionierfirma in der energetischen Nutzung von Resthölzern, zum selbstverständlichen Handwerkszeug – auf dem Markt wie im eigenen Betrieb. So machen sich Jonathan Heese und Tim Heese bereit, die Fackel des derzeitigen Führungsduos in die vierte Familiengeneration zu tragen.

Wirtschaftsingenieur Jonathan Heese (l.), hier mit Markus Heese, unterstützt den Familienbetrieb seit drei Jahren bei der Planung energieeffizienter Holzfeuerungsanlagen. Foto: Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH

"Wenn der Kaminkehrer an seinem Messgerät verzweifelt, weil im Abgas kein Staub nachweisbar ist, zaubert mir das immer wieder ein Lächeln ins Gesicht", beschreibt Jonathan Heese seine Arbeit bei der Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH. Der junge Wirtschaftsingenieur ist seit Oktober 2021 Teil des Teams und laut eigener Aussage stolz auf dessen hohen kundenorientierten Anspruch. Mit Fokus auf Anlagenplanung und Projektabwicklung tritt er in die Fußstapfen seines Onkels Klaus Endress, derzeit Teilinhaber sowie Geschäftsführer im Bereich Vertrieb.

Im Februar 2024 trat auch der jüngere Heese-Bruder in den Betrieb ein. Nach seinem Bachelor-Abschluss in Mechatronik macht sich Tim Heese nun mit der Aufgabenvielfalt des Geschäftes und der Komplexität der Feuerungstechnik vertraut. Für die spätere Zukunft kann er sich eigenen Angaben zufolge eine Position in der Technischen Leitung vorstellen. Vater Markus Heese, Co-Inhaber und technischer Kopf in der aktuellen Geschäftsführung, freut sich über die doppelt gesicherte Nachfolge: "Damit führen wir unser Familienunternehmen in die vierte Generation. Und wir setzen unser Erfolgsmodell mit zwei Inhabern fort, die die Schwerpunkte Verkauf und Technik abdecken."