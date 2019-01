Rostock (ABZ). – Mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine weitere Landesbehörde für die RIB Vergabeplattform entschieden. In einer europaweiten Ausschreibung wurde der Zuschlag an iTWO e-Vergabe public der RIB Software SE erteilt. Zum Einsatz kommen in Mecklenburg-Vorpommern die aktuellen Formulare des Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B- StB), das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB) sowie das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB).

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern schätzt dabei insbesondere die durchgängige Integration von RIB iTWO mit der e-Vergabeplattform. Projekte und Vergabeeinheiten können auf diese Weise direkt und medienbruchfrei aus der Software iTWO an die Plattform für den Vergabeprozess übergeben werden. Nach der Angebotsabgabe der Bieter und der Submission auf iTWO e-Vergabe public werden eingehende Angebote anschließend wieder in den Preisspiegel in die Software iTWO transferiert.