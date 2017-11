Erfolgreiche Architekten präsentieren „Neues Bauen mit Stahl“

New Rome EUR Convention Centre and Hotel „The Cloud“ in Rom von Fuksas.

Essen (ABZ). - Die neunte Auflage des Internationalen Architektur-Kongress „Neues Bauen mit Stahl“ findet am 10. Januar 2018 in Essen statt. Unter dem Leitthema „Baukultur im urbanen Kontext” präsentieren unter anderen Doriana Fuksas von Fuksas in Rom und Sara Klomps von Zaha Hadid Architects in London außergewöhnliche Architektur mit Stahl.

Die Bauwirtschaft boomt – insbesondere in den urbanen Ballungszentren. Büro- und Gewerbeimmobilien, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Bahnhöfe sind in immer kürzerer Zeit zu planen und auszuführen. Auch an ihre Belastungsgrenzen gekommene Brücken bedürfen der schnellen Sanierung oder müssen ersetzt werden. Private und öffentliche Bauherren, Architekten und Investoren suchen nach wirtschaftlichen, aber auch nach architektonisch ansprechenden und nachhaltigen Lösungen für die Realisierung ihrer Bauprojekte.