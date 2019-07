Straßburg/Frankreich (ABZ). – Die EVB BauPunkt Einkaufs- und Handelsgemeinschaft blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Wie der Händlerverbund jetzt auf seiner Gesellschafterversammlung in Straßburg bekannt gab, konnte die Kooperation ihren zentral fakturierten Umsatz um 2,5 % auf einen neuen Rekordwert von 119,8 Mio. Euro steigern. Wegen hoher Investitionen in die Digitalisierung und den Servicebereich IT habe die Verbundgruppe die hohen Erträge der vergangenen Jahre dennoch nicht ganz erreichen können. "Wir investieren auch weiterhin in zeitgemäße Hard- und Software sowie intelligente Köpfe", kündigte Geschäftsführer Steffen Eberle auf der Gesellschafterversammlung an. "Beides wird uns in Zukunft dabei helfen, wieder an gewohnte Ergebnisse anzuknüpfen."

Die Verbundgruppe richtet bekanntlich ihre Gesellschafterstruktur neu aus und konzentriert sich künftig gezielt auf Unternehmen, die ein bestimmtes zentral fakturiertes Einkaufsvolumen nicht überschreiten. "Das stellt uns vor Herausforderungen, eröffnet aber zugleich viele neue Chancen", betonte Steffen Eberle in seiner Rede bei der Jahrestagung. "In allen Leistungen, die wir neu oder schon seit vielen Jahren anbieten, harmonisieren sich dadurch die Möglichkeiten", sagte der EVB BauPunkt Geschäftsführer und ergänzte: "Ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch letztlich der einzige wirkliche Einkaufs- und Marketingverbund für Baumaschinen und Baugeräte für mittelständisch geprägte Unternehmen sein werden." Das Gesamtkonzept der Kooperation sei stimmig, transparent und für jeden nachvollziehbar. Daran habe sich nichts geändert.

Die Veränderungen in der Gesellschafterstruktur sieht auch der Beirat der EVB BauPunkt als große Chance. Wie deren Vorsitzender Hanspeter Pfister in seinem Jahresbericht sagte, werde die Verbundgruppe durch die Neuausrichtung homogener. Ohnehin gebe es keinen Verband, in dem die Kommunikation und die Entscheidungswege so direkt und kurz seien wie bei der EVB BauPunkt, bedankte er sich bei der Geschäftsführung und dem gesamten Team der Kooperation für die "ausgezeichnete Arbeit" im Geschäftsjahr 2018, das er als sehr erfolgreich bezeichnete. Insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Datenmanagement sei die Gruppe auf einem guten Weg, von dem alle Gesellschafter profitieren könnten.

Lobende Worte fand Pfister auch für die EVB BauPunkt Akademie, deren praxisgerechte Seminare im Berichtsjahr hervorragend besucht oder sogar überbucht waren. "Es zeigt sich, dass ein zunehmendes Bedürfnis nach qualifizierter Ausbildung vorhanden ist", betonte er und verwies auf einen wichtigen Zusatznutzen: "Ein Kursbesuch fördert auch die Bindung des Mitarbeiters zum Unternehmen."

Im Rahmen der Jahrestagung wurde zum dritten Mal der EVB BauPunkt Lieferanten Award vergeben. Die Auszeichnung ging an die Tsurumi Europe GmbH, die 2018 im Vergleich mit den anderen Vertragslieferanten der Kooperation die beste Performance erzielt hatte. Die alljährliche Bewertung erfolgt anhand einer Score Card, in der 14 Kriterien Berücksichtigung finden, wie Umsatz, Fachhandelstreue, Qualität, Erreichbarkeit und aktive Beteiligung an gemeinsamen Marketingmaßnahmen. So führte Tsurumi u. a. mit der EVB BauPunkt zwei exklusive Aktionen durch. Bei der Übergabe des Lieferanten Award durch Steffen Eberle und EVB BauPunkt Einkaufsleiter Manfred Trumpp sprach Birger Schmidt, Tsurumi-Vertriebsleiter Europa, von einem außergewöhnlichen Tag für sein Unternehmen und dankte für die seit dem Jahr 2005 währende "sehr starke Partnerschaft" mit der Göppinger Verbundgruppe. Deutschland-Verkaufsleiter Michael Sikorra sagte, ihn mache die Auszeichnung "absolut stolz". Eine vergleichbare Ehrung habe Tsurumi bisher noch nie erfahren.