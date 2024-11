Günzburg (ABZ). – Messe-Premiere in Stuttgart: An ihrem Stand (H1.029) in Halle 1 präsentiert die Munk Günzburger Steigtechnik zum ersten Mal auf der Arbeitsschutz Aktuell ihre neue Ergo-Plattform für Rollgerüste, bei der der Name Programm ist. Denn mit bis zu 40 % weniger Gewicht sorgt die Produktinnovation aus Günzburg für ein ergonomisches Handling und effizienteres Arbeiten auf Rollgerüsten. Durch ihr geringes Gewicht reduziert sie die Belastung der Arbeitskräfte beim Auf-, Um- und Abbau merklich und vermindert so auch das Risiko für Arbeitsunfälle.

Bis zu 40 % Gewichtsersparnis bietet die neue Ergo-Plattform der Munk Günzburger Steigtechnik im Vergleich zu herkömmlichen Plattformen, informiert der Hersteller. Foto: Munk Group

Auf der Messe stehen auch die weiteren Top-Produkte für die Arbeitssicherheit im Fokus, wie zum Beispiel das 1-Personen-Gerüst FlexxTower, die Kleinsthubarbeitsbühne FlexxLift und der erste Steigleiter-Konfigurator mit realitätsnaher Fassadensimulation.

"Als Technologie- und Innovationsführer wollen wir den Anwendern mit unseren Produktneuheiten stets einen Mehrwert bieten – mit der Ergo-Plattform ist uns das einmal mehr gelungen. Denn sie setzt völlig neue Maßstäbe, was ergonomisches Arbeiten mit Rollgerüsten anbelangt. Ich bin mir sicher, dass die Ergo-Plattform auch für das Fachpublikum ein absolutes Messehighlight sein wird", sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group. Der Kompositwerkstoff der Ergo-Plattform macht sie gegenüber der herkömmlichen Variante mit Holzsiebdruckplatte je nach Länge um bis zu 7 kg und damit rund 40 % leichter. Durch ihre innovative Materialbeschaffenheit ist die Plattform zudem besonders robust und langlebig.

Die neue Ergo-Plattform der Munk Günzburger Steigtechnik ist für sämtliche Rollgerüst-Aufbauten mit Gerüstlängen von bis zu 3 m geeignet und entweder mit oder ohne Durchstiegs-Klappe erhältlich. "So kann sich wirklich jeder sein Gerüst mit Ergonomievorteil konfigurieren und natürlich auch Schritt für Schritt seinen Bestand entsprechend nachrüsten. Die Anwender schonen in der Praxis ihren Rücken und werden sich zudem sicher über jedes Kilo freuen, das sie nicht tragen müssen. Und ihre Unternehmen verringern die Anzahl unnötiger Ausfälle, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels besonders schwer ins Gewicht fällt – so profitieren alle Parteien von diesem Plus an Ergonomie", sagt Ferdinand Munk.



Ebenfalls mit dabei auf der Arbeitsschutz Aktuell ist das beliebte 1-Personen-Gerüst FlexxTower. Mit ihm erreichen Anwender ganz allein und in kürzester Zeit Arbeitshöhen von bis zu 6,1 m. Für maximale Arbeitssicherheit sorgt der FlexxTower in der SG-Variante: Er ist mit einem vorlaufenden Sicherungsgeländer ausgestattet und lässt sich ganz einfach von einer Person auf- und abbauen. Der FlexxTower SG wurde in das Arbeitsschutz-Prämienprogramm der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) aufgenommen. Anwender können so beim Kauf des 1-Personen-Gerüsts der Munk Günzburger Steigtechnik Zuschüsse erhalten: Die BG BAU übernimmt dabei bis zu 50 % der Anschaffungskosten, maximal bis zu 1500 Euro.

Arbeitshöhen von bis zu 4,2 m erreichen Anwender schnell und sicher mit der Kleinsthubarbeitsbühne FlexxLift. Der FlexxLift wird ohne Strom leichtgängig über einen ausgeklügelten Mechanismus angetrieben und lässt sich mobil und völlig ortsunabhängig von einzelnen Personen einsetzen, heißt es von Unternehmensseite.

Als besonderen Höhepunkt präsentiert die Munk Günzburger Steigtechnik dort auch den neuen Steigleiter-Konfigurator, der die Anwender unter www.steigtechnik.de/konfigurat... zur geeigeneten Lösung führt.

Er ist der erste Konfigurator der Branche, mit dem Anwender und Planer die eigene Fassade realitätsnah simulieren und ihre Steigleiter entwerfen können, heißt es seitens des Anbieters.