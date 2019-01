Neufahrn i. NB (ABZ). – Die ErlusAG wird auf der Bau 2019 in München vom 14. bis 19. Januar am Stand 403 in Halle A3 einige Neuheiten präsentieren. Der Hersteller von Dachkeramik sowie Schornstein- und Lüftungssystemen wird u. a. Erlus Lotus Air vorstellen – ein Verfahren, das einem Tondachziegel photokatalytische Wirkung verleiht und Stickoxide abbaut. Ein weiterer Messeschwerpunkt ist der Ergoldsbacher E58 RS, der alle Vorteile von Steildach und flach geneigtem Dach vereint. Hausherren oder Kommunen können mit Erlus Lotus Air Dächern zukünftig die Belastung durch Stickoxide in Ballungsräumen abbauen. Bei dem Verfahren werden Tondachziegel mit einer Titandioxidschicht versehen. Diese wirken dann photokatalytisch aktiv luftreinigend gemäß der freiwilligen Selbstverpflichtung des Fachverbandes angewandter Photokatalyse (FAP). Das Fraunhofer- Institut bestätigt die hohen Stickoxidabbauwerte der Beschichtung, die Erlus im ersten Schritt für den Ergoldsbacher E 58 S in Rot anbietet.

Zunehmend flache Dächer prägen das Bild in Wohngegenden. Auf die Sicherheiten, die das Steildach bietet, müssen Bauherren dank dem Ergoldsbacher E 58 RS dennoch nicht verzichten. Als erster Dachziegel in klassischer Flachdachpfannen-Optik am Markt zeichnet sich der E 58 RS durch drei Kopf- und Seitenfalze aus. Durch seine ausgefeilte technische Formgebung und direkte Wasserführung auf dem Ziegel garantiert er bis 10° Dachneigung die höchstmögliche Regensicherheit, ohne kosten- und arbeitsintensive Zusatzmaßnahmen. Damit verbindet er moderne Architektur mit den Vorzügen eines Steildaches.

Außerdem informiert die Erlus AG auf der Bau zu folgenden Themen: