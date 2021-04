Wissen (ABZ). – Im Herbst vergangenen Jahres wurde die neue Brücke über die Sieg in Wissen (Rheinland-Pfalz) im Verlauf der viel befahrenen L 278 fertiggestellt. Die neue Spannbetonbrücke über die Sieg ist 73 m lang und 13,5 m breit. Sie hat ein Gesamtgewicht von rund 2000 t und ist für eine Verkehrslast von etwa 9000 Fahrzeugen pro Tag ausgelegt. Der Ersatzneubau war erforderlich, da die mehr als 60 Jahre alte Bestandsbrücke aufgrund massiver Schäden am Hohlkastenüberbau sowie an den Pfeilern und Widerlagern nicht mehr nach heutigen Anforderungen ertüchtigt werden konnte.

Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH erhielt den Auftrag über die Konstruktion eines Traggerüstes für den Ersatzneubau der Brücke.

Nach den Vorarbeiten ab September 2019 (Abbruch des Brückenüberbaus und der Widerlager der alten Brücke) wurden die Pfeiler um 1,6 m abgetragen und anschließend instandgesetzt und mit neuen Aufsätzen zur Aufnahme der Lasten verstärkt.

Der Brückenüberbau wurde in überhöhter Lage 1,9 m über dem späteren Straßenniveau hergestellt, um eventuelle Schäden durch Hochwasser während der Bauphase zu vermeiden. Anschließend wurde die Brücke durch Teupe wieder auf das alte Niveau abgesenkt, sodass die L 278 ohne Rampenbauwerke befahren werden kann.

Das Bauwerk ist eine Drei-Feld-Brücke, das Achsmaß zwischen den Brückenpfeilern neben dem Flüsschen beträgt 36 m. Die freie Überspannung des Mittelfeldes realisierte Teupe gerüsttechnisch mittels Fachwerkbindern (Gerüstbindern) mit einer Stützweite von jeweils 33 m. Insgesamt wurden 24 Gerüstbinder eingebaut.

Die Ableitung der Horizontallasten in diesem Binderfeld erfolgte über zwei "Röhren" am Rand sowie einer Röhre in der Mitte, die mit stahlbaumäßigen Aussteifungsverbänden sowie zusätzlichen Rohr-Kupplungsverbänden ausgeführt wurden.

Die Ableitung der vertikalen Lasten erfolgte in Jochträger und über Stützjoche in Widerlagersporne und Pfeiler- sowie bauseitige Hilfsfundamente.

Die beiden kleineren Randfelder wurden mit HEB-Stahlprofilen überbrückt; als Stützmaterial setzte Teupe hier Schwerlast-Traggerüststützen ein.

Aufgrund der Aufbauhöhe der Gerüstbinder von 1,9 m und unter Berücksichtigung der Wasserstände musste der Überbau zunächst in überhöhter Lage hergestellt und nach Demontage des Traggerüstes wieder um 135 cm abgesenkt werden. Der Absenkvorgang erfolgte mittels einer synchrongesteuerten Hydraulikanlage unter Einsatz von 500-Tonnen-Pressen.