Grammer bietet nach eigenen Angaben ein umfangreiches Sortiment an Original-Ersatzteilen. Foto: Grammer

Mit den Ersatzteilen können Verschleißerscheinungen am Sitz behoben und die volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt werden. "In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind wir stolz darauf, diese nachhaltige Lösung anbieten zu können.

Unsere Original-Ersatzteile sind speziell für unsere Produkte konzipiert und bieten eine perfekte Passgenauigkeit", sagt Dieter Rumm, Vice President PMS Aftermarket bei Grammer.

Sie würden nach den gleichen gewohnten Standards hergestellt. Damit sei sichergestellt, dass der Sitz nach der Reparatur genauso gut funktioniere wie zuvor, heißt es.