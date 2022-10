Dai Watanabe (Direktor und Senior Managing Executive Officer der Kubota Corporation) während der Eröffnungsfeier in Thionville (Frankreich). Foto: Kubota

Hiermit setzt Kubota eigenen Angaben zufolge den ersten Schritt einer weltumspannenden Ersatzteilstrategie mit den Vertriebszentren in den Schlüsselregionen Japan, Europa und Nordamerika um.

Das European Parts Centre (EUPC) ist als Ersatzteillager konzipiert und wird mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern nicht nur Händler und Distributoren in den europäischen Ländern zügig mit Ersatzteilen versorgen, sondern auch mit Kubota-Partnern in anderen Regionen wie den USA und Japan kooperieren.

Das neue Zentrum beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und soll die Präsenz Kubotas in Europa weiter festigen, teilt das Unternehmen mit. In seiner Rede zur Einweihungsfeier bedankte sich Pierre Cuny, der Bürgermeister von Thionville, für die 15 Millionen Euro umfassende Investition von Kubota in den Standort und äußerte Zuversicht für eine positive Weiterentwicklung des Kubota-Geschäfts in Europa.

Dai Watanabe, Direktor und Senior Managing Executive Officer der Kubota Corporation, zum neuen Zentrum: "Das EUPC verfügt über die notwendige Kapazität, um eine große Vielfalt an Teilen in ausreichender Menge vorzuhalten und so die beste Produktverfügbarkeit in der Branche zu gewährleisten." Als Standort sei Thionville aufgrund seiner Lage in Europa prädestiniert dafür, die Kunden von Kubota zeitnah mit Ersatzteilen zu beliefern.