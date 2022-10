Mit ein paar Zügen lässt sich die TRBS-konforme neue Stufen-Seilzugleiter der Munk Günzburger Steigtechnik bis auf eine Länge von 6,42 m ausziehen. Foto: Munk Günzburger Steigtechnik

Diese lässt sich mit einem Handgriff von einer Länge von 3,62 m bis auf 6,42 m ausziehen. Ein paar Züge genügen – und schon ist die Marktneuheit nach Herstellerangaben in Rekordzeit einsatzbereit. Sie ist die erste Seilzugleiter mit Stufen auf dem Markt. Mit dem passenden Zubehör wie Handläufen an der Ober- und Unterleiter, Ausstiegsholm sowie R13-Rutschhemmung erfüllt die Neuheit der Munk Group die Anforderungen für das Arbeitsschutzprämienprogramm der Berufsgenossenschaft BG BAU.

Weitere Informationen zur neuen Stufen-Seilzugleiter gibt es im Anwendungsvideo unter https://is.gd/stufenseilzuglei... Sprossenleitern sind Seilzugleitern gerade im Handwerk sehr beliebt. Umso wichtiger war es uns, jetzt als erster Hersteller auch eine Seilzugleiter anzubieten, die alle Anforderungen und Normen erfüllt. Wir hatten da vor allem die verschärften Technischen Regeln für die Betriebssicherheit – speziell die TRBS 2121 Teil 2 – im Blick. Da war es nur logisch, eine Stufenversion der Seilzugleiter zu entwickeln", sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group mit Sitz in Günzburg.

Zwei Ausführungen

Die neue Stufen-Seilzugleiter mit Gebrauchsmusterschutz der Munk Günzburger Steigtechnik gibt es in zwei Ausführungen: in der Standard-Version und in der Version mit der rutschhemmenden Trittauflage clip-step R13. Diese erfüllt laut Hersteller die strengen Vorgaben der höchsten Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 und sorgt gerade in nassen, ölverschmierten und staubigen Arbeitsbereichen für einen besonders sicheren Tritt und komfortablen Stand.

Gegenüber Sprossen-Seilzugleitern bietet die neue Stufen-Seilzugleiter Anwendern den Vorteil, dass sie – den aktualisierten TRBS-Vorgaben entsprechend – ohne weiteres Zubehör auf jeder Stufe auch länger dauernde Arbeiten ausführen können und macht die Leiter so zu einem Arbeitsgerät, das sich vielseitig einsetzen lässt. Im Überlappungsbereich der Leiterteile sorgt die extra tiefe Standfläche von 185 mm für einen besonders sicheren Tritt und Stand.

Top-Feature für noch mehr Flexibilität: Damit Handwerker über die Stufen-Seilzugleiter auch regelkonform beispielsweise auf ein Dach oder ein anderes Geschoss wechseln können, hat die Munk Günzburger Steigtechnik die Konstruktion so entwickelt, dass das obere Ende der Leiter ohne Querverstrebung gestaltet ist.

Weiteres Komfort- und Sicherheitsmerkmal der neuen Stufen-Seilzugleiter: Das Kunststoffseil wurde extra seitlich angebracht, sodass es beim Aufstieg über die Stufen nicht stört und keine Stolperfalle darstellt. Der Seilzug nach Flaschenzugprinzip halbiert außerdem die benötigten Seilzugkräfte und sorgt mit seiner ergonomischen Handhabung für Effizienz. Die Oberleiter ist, wie bei Seilzugleitern üblich, mit Wandlaufrollen ausgestattet. So ist sie besonders leicht nach oben ausziehbar und verursacht beim Aufziehen keine Beschädigungen an den Wand- oder Fassadenflächen. Ihre selbstarretierenden Doppel-Einfallhaken sichern die Stufen ab, sodass sich der Anwender auf optimale Arbeitssicherheit verlassen kann, verspricht Munk.

Hochwertige Beschlagteile

Mit hochwertigen Beschlagteilen aus verzinktem Stahl und vierfach gebördelten Stufen wartet die Produktneuheit aus Günzburg mit guter Industriequalität auf.

Anwender können auch bei der DIN EN 131-2-konformen Stufen-Seilzugleiter auf alle Sicherheitsmerkmale vertrauen, die bei der Munk Günzburger Steigtechnik zum Standard zählen, wie zum Beispiel die nivello-Traverse, die serienmäßig mit der neuen Generation des nivello-Leiterschuhs versehen ist. Der nivello sorgt dank seiner patentierten Zwei-Achsen-Neigungstechnik im Gelenk für eine optimale Bodenauflage und ist mit wechselbaren Fußplatten ausgestattet. Für ein Plus an Ergonomie kann an der Traverse der Stufen-Seilzugleiter außerdem der Nachrüstsatz "roll-bar" montiert werden. Dieser bringt nach der Devise "Rollen statt Schleppen" laut Hersteller einen entscheidenden Ergonomievorteil beim Transport mit sich.