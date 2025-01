Tragkraft trifft Design: Das 70.000 Quadratmeter große Distributionszentrum des Logistikdienstleisters GXO Logistics wurde Anfang Juni 2024 eröffnet und besticht optisch durch seine wellenförmige Textilfassade, die sich über die gesamte Breite des Verwaltungstraktes erstreckt. Das Projekt ist nach eigenem Bekunden das erste Cradle-to-Cradle-Logistikprojekt in Deutschland. Die eingesetzten Baustoffe sind C2C-zertifiziert und sollen wiederverwendet werden. An welcher Stelle dabei die Befestiger nonut-TDBL von SFS zum Einsatz kamen, lesen Sie im Artikel "Hohe Tragkraft . . ." auf Seite 12. Foto: Hans Morren & Delta Development

Das Highlight des Gebäudes: eine wellenförmige Textilfassade, die sich über die gesamte Breite des Verwaltungstraktes erstreckt, und bei der die Befestiger nonut-TDBL von SFS zum Einsatz kamen.

Das Projekt ist nach eigenem Bekunden das erste Cradle-to-Cradle-Logistikprojekt in Deutschland. Die eingesetzten Baustoffe sind C2C-zertifiziert und sollen wiederverwendet werden. Zudem sind die Baumaterialien in einem Materialpass erfasst. So könnten sie im Falle eines Rückbaus in einer Datenbank abgerufen und anderweitig verplant werden.

Neben der Klimapositivität soll das Objekt auch durch ein ansprechendes, modernes Design, welches vom Architektenbüro Quadrant4 stammt, überzeugen.

Die Montage der Stahlkonstruktion in der Höhe und bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen konnte schnell erfolgen. Denn die Schraube nonut-TDBL wird ganz einfach und völlig unkompliziert ohne Muttern und Unterlegscheiben gesetzt. Foto: Hans Morren & Delta Development

Die Textilfassade soll dazu beitragen, dass sich das Gebäude in die natürliche Umgebung einfügt, und sich zudem vorteilhaft auf den Energieverbrauch des Gebäudes auswirken. Sie erstreckt sich über drei Seiten des Bürogebäudes und ist insgesamt 1000 m lang. Die Fassade besteht nach Angaben der Architekten aus einem aufwendig geplanten Stahlkonstrukt. Sie sei größtenteils an den Glasfassaden des Gebäudes angebracht. Die ovale Konstruktion soll zudem an Stahlträgern befestigt sein, die sich im Inneren der Halle befinden. Bei der Stahlebene hinter der Fassade handelt es sich übrigens um ein Kastenprofil.

Diese Ebene im Halleninneren war bei der Montage nur von außen zugänglich. Für die Befestigung war daher eine Schraube erforderlich, die trotz nur einseitiger Zugänglichkeit leicht zu setzen ist und der Konstruktion die nötige Sicherheit gibt. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, entschied sich der Verarbeiter für den Einsatz des Gewindeformbefestigers nonut-TDBL von SFS. Die Hochleistungsschraube ermöglicht es dank des patentierten Gewindes, so SFS, direkte und sichere Verschraubungen von statisch beanspruchten Metallbauteilen vornehmen zu können.

Besonders an schwer zugänglichen Stellen soll nonut-TDBL dadurch gepunktet haben, das für die Montage keine Muttern und Unterlegscheiben benötigt wurden. Es genügte ein Bohrloch mit kleinem Durchmesser. Anschließend furchte die Schraube selbstständig das Gewinde in den Stahl. Daher konnte die Hochleistungsschraube problemlos von außen gesetzt werden, erklärt ein Sprecher von SFS. Die Konsolen für die Stahlkonstruktion der Textilfassade konnten so ohne großen Aufwand und in nur einem Arbeitsgang befestigt werden.

Neben der einfachen und schnellen Montage bot nonut-TDBL ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität für die großflächige Konstruktion. Ermöglicht wurde dies durch die Kombination einer speziellen, patentierten Gewindeform mit einer Sperrverzahnung an der Unterseite des Schraubenkopfes. Letztere sorgte dafür, dass der Befestiger auch bei Vibrationen jederzeit festsaß.