Die Karl Pollmann GmbH setzt ihren neuen Hitachi-Mobilbagger bei einem Fahrbahnsanierungsprojekt in Hamm ein.

Hamm (ABZ). – Wie eine strahlende Sonne leuchtet der ausnahmsweise gelb-lackierte Zaxis im grün-grauen Umfeld derBaustelle, während er seinen Ausleger mit vollem Löffel zwischen Straßenbett und Lkw bewegt. Der Hitachi-Mobilbagger trägt die Hausfarbe der Karl Pollmann GmbH, die gerade ein größeres Projekt in der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm abwickelt.

Im Zuge des Bauvorhabens an der Lippestraße werden die Trag-, Binder- und Deckschicht, in Teilen die Frostschutzschicht erneuert, sowie letztendlich lärmmindernder Asphalt eingebaut. Im Vorfeld wurden auch der Mischwasserkanal in der Straße optimiert und Hausanschlüsse erneuert. Dieses Projekt bot eine gute Gelegenheit für den neuen Mobilbagger Hitachi-Zaxis-ZX220W-5, seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen.

Joschi Gomez, der die Maschine erst vor Kurzem übernommen hat, ist sichtlich zufrieden: "Als Baggerfahrer mit rund 30-jähriger Erfahrung habe ich sofort festgestellt, dass ich meinen Arbeitsalltag mit dieser neuen Maschine schneller und leichter bewältigen kann. In der geräumigen, klimatisierten Kabine fühlt man sich entspannt und sicher."

Thomas Rickel, technischer Leiter bei der Karl Pollmann GmbH, erklärt die Hintergründe der Neuanschaffung: "Um uns zukunftsfähig und breiter aufstellen zu können, haben wir für unseren Bagger einen Nachfolger gesucht. Dabei legten wir besonderen Wert auf Leistung, Funktionalität und Service."

Sowohl die Unternehmensführung als auch die Verantwortlichen für den Maschinenpark holten sich fachlichen Rat beim Systempartner Kiesel, genauer bei Benjamin Stahlhut, dem Vertriebsspezialisten für Baumaschinen der Kiesel Nord GmbH.

Das "Test-and-Buy"-Angebot war letztendlich die passende Lösung zum Kennenlernen eines neuen Arbeitsgerätes. Der Hitachi-Zaxis-ZX220W-5 habe sich während der dreimonatigen Probezeit bewährt und bewiesen, dass er sich für aktuelle und zukünftige Pollmann-Projekte – vor allem für die Bauvorhaben im Kanalbau – bestens eigne.

Die Baumaschine wurde sozusagen maßgeschneidert und passgenau auf die Wünsche und Anforderungen des Kiesel-Kunden konzipiert und geliefert.

"Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht gelohnt hat", bestätigt Rickel und fügt hinzu: "Wir wollten einen leistungsstarken und effizienten Allrounder mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ergonomischem Handling. Und genau das haben wir bekommen."