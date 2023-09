Die Activiq Stretchhose Heavy erweist sich laut Hersteller bei harten Arbeitseinsätzen als robust und bequem zugleich. Foto: Kübler

Plüderhausen (AZB). – Die in Industrie und Handwerk nicht zuletzt wegen ihrer großen Modellvielfalt sehr beliebte Kollektion Kübler Activiq hat erneut Zuwachs bekommen. Als Alternative zur leichten Stretchhose mit einem Flächengewicht von 180 g/m² gibt es ab sofort die Kübler Activiq Stretchhose Heavy.

Mit ihrer etwa 270 g/m² schweren Gewebemischung ist sie laut Hersteller besonders strapazierfähig. Gleichzeitig bietet sie den Trägern die typischen Vorteile elastischer Gewebe im Hinblick auf Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit. Diese werden durch die ergonomische Schnittführung sowie zusätzliche Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich noch verstärkt. Die Stretchhose Heavy ist in den Farben Schwarz und Anthrazit-Schwarz jeweils in den Größen 40 bis 66 und 90 bis 118 lieferbar.

Mit dem zweiten Neuzugang wendet sich Kübler an alle, die Workwear mit hohem Baumwollanteil schätzen. Die neue Hose Light aus der Modellreihe Kübler Activiq Cotton+ aus verstärkter Baumwolle (65 % Baumwolle, 35 % Polyester) ist nicht nur sehr hautfreundlich, atmungsaktiv und robust, sondern trägt sich mit einem Gewicht von nur etwa 240 g/m² auch ausgesprochen leicht. Das Light-Modell steht in der Farbe Anthrazit und in den Größen 44 bis 62, 90 bis 110 und 24 bis 29 zur Verfügung.

Beide Neuzugänge bieten den Anwenderinnen und Anwendern darüber hinaus die Vorzüge der Basiskollektion Kübler Activiq, angefangen von exzellenter Passform über durchdachte ergonomische Features bis hin zur vielseitigen Taschenausstattung.