Waiblingen (ABZ). – Die Stihl Gruppe forciert ihre Akku-Strategie und wird zukünftig auch Akku-Produkte für professionelle Anwendungen am Stammsitz in Waiblingen, Deutschland, fertigen – teilt das Unternehmen aktuell mit.

Das Unternehmen Stihl hat bekanntgegeben, dass es ab 2024 Akkumulatoren in Deutschland fertigen wird. Foto: Stihl

Die Produktion wird demnach im Stihl Werk 2 in Waiblingen-Neustadt aufgebaut und soll 2024 starten. Michael Traub, Stihl Vorstandsvorsitzender, betont: "Knapp 20 Prozent aller verkauften Stihl-Produkte weltweit haben einen Akku-Antrieb. Akku ist unser am schnellsten wachsendes Marktsegment und wir investieren weiterhin kräftig in dieses Zukunftsfeld. Mit dem Aufbau der neuen Akku-Produkte-Fertigung stellen wir die Weichen, um auch weiterhin ein führender Player im Akku-Markt zu sein."

Martin Schwarz, Stihl Vorstand Produktion und Materialwirtschaft, ergänzt: "Die Entscheidung für eine Akku-Geräte-Produktion in Waiblingen ist ein klares Bekenntnis zu unserem Produktionsstandort in Deutschland. Mit dieser Fertigung erweitern wir unsere Produktionskapazitäten im Akku-Bereich und stellen unseren internationalen Fertigungsverbund weiterhin schlagkräftig für die steigende Nachfrage auf."

Die Akku-Erfolgsgeschichte von Stihl startete laut Hersteller 2009 mit der Markteinführung der ersten Stihl-Akku-Produkte: den Heckenscheren Stihl HSA 65 und Stihl HSA 85. Seitdem habe das Unternehmen, das nicht nur die Geräte, sondern auch dazugehörige Akku-Packs sowie Ladegeräte entwickelt, die Akku-Technologie stetig weiterentwickelt in Bezug auf Leistung, Performanz und Gewicht. Mittlerweile hat Stihl mehr als 50 Akku-Produkte für Privatanwendungen und Profis im Sortiment.

Entwickelt werden die Geräte sowie Akku-Packs und Ladegeräte im Stihl-eigenen Entwicklungszentrum am Stammsitz in Waiblingen. Stihl Akku-Innovationen prägen laut Hersteller immer wieder den Markt, wie zum Beispiel der Trennschleifer TSA 230, der weltweit erste Trennschleifer mit Akku-Antrieb. Die neueste Produktinnovation ist die Profi-Motorsäge Stihl MSA 300, die derzeit weltweit leistungsstärkste, im Markt verfügbare, Akku-Motorsäge, wie das Unternehmen betont.

Für die Säge wurde eigens der Akku-Pack STIHL AP 500 S entwickelt. Der Akku-Pack kennzeichne sich durch seine besondere Leistungsfähigkeit bei niedrigem Gewicht sowie durch die doppelte Anzahl möglicher Ladezyklen, was die Lebensdauer des Akkus im Vergleich zu herkömmlichen Li-Ionen-Akkus deutlich erhöhe. Eine Vielzahl der Stihl Akku-Produkte wird derzeit in Österreich bei Stihl Tirol gefertigt.

Weitere Produktionsstandorte von Akku-Geräten sind USA und demnächst neben Deutschland auch China sowie Rumänien, wo derzeit ein neuer Stihl-Produktionsstandort für Akku- und Elektroprodukte aufgebaut wird, teilt der Konzern mit.