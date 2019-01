Neuss (ABZ). – Neue Halle, neuer Messestand, neues Zubehör – auf der internationalen Branchenschau, der Bau 2019 in München, empfängt Essertec die Besucher auf einem komplett neu gestalteten Messestand in Halle C2, Stand 139. Im Fokus stehen optimierte Produkte und neues Zubehör, mit denen sich der Hersteller innovativer Tageslichtsysteme neuen Aufgaben und Herausforderungen stellt. Mit einer musealen Inszenierung präsentiert Essertec auf 100 m2 das Produktportfolio zur Belichtung, Belüftung, Entrauchung und Entwässerung von Flachdach-Objekten. Die Architekten Heim B, Ludwig Heimbach und Astrid Bornheim, entwickeln aus der Liniengrafik des Essertec Logos einen 5 m hohen Raum, der die Exponate auf weißen Sockeln integriert und vor dem petrolfarbenen Hintergrund und Boden in besonderer Weise zur Geltung kommen lässt. Schräggestellte Wände mit bedruckten Oberflächen erlauben die Zonierung in dienende und öffentliche Bereiche. Verschiedene Kommunikationszonen laden die Besucher ein, sich kurz und kompakt zu informieren bzw. zum ausführlichen Gespräch oder für eine kurze Pause in der Lounge zu verweilen.

Im Zentrum des Messestands stehen die Lichtkuppeln und Flachdachfenster der neuesten Generation: „Unsere designstarken Oberlichter, essertop und essersky, wurden funktional und technisch weiter optimiert und stehen unseren Kunden ab sofort wieder in gewohnter Essertec Qualität und Liefertreue zur Verfügung“, gibt Karla Schröder, Essertec Geschäftsführerin, einen Ausblick auf die Messe und das Jahr 2019.

Außerdem führt Essertec für das auf der letzten Bau erstmals vorgestellte Lichtband esserlux neues Zubehör ein. So beispielsweise ein elegantes Sonnensegel, das in heißen Sommern, wie es dieser einer war, Abhilfe schafft und für ein angenehmes Raumklima sorgt.