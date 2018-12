Cranberry Township/Pennsylvania (ABZ). – Der Aufstieg zur Arbeit inder Höhe ist gefährlich, und Abstürze bleiben, so der Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte, eine der Haupt-ursachen für arbeitsbedingte Verletzungen und Todesfälle. Deshalb ist es so wichtig, die neuesten Normen, die zur Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeitern in der Höhe beitragen, zu erfüllen. MSA Safety, Wegbereiter bewährter Methoden und Prozesse für die Sicherheitsbranche, erfüllt diese neuen Normen nicht nur, sondern hat sie auch mitgestaltet. Die erste Version der aktualisierten Norm für die Prüfung senkrechter Auffangsysteme (EN 353-1:2014) wurde im Oktober 2014 veröffentlicht und enthält im Vergleich zur EN 353-1:2002 viele Änderungen für mitlaufende Auffanggeräte. MSA investiert kontinuierlich in die Prüfung seiner Produkte, und bei der Durchführung von Funktionsprüfungen am LadderLatch und TowerLatch nach Vorbehandlung mit Kälte wurde ein Problem mit der Norm in der Ausgabe von 2014 festgestellt.

Simon Platzer, Leiter der Geschäftsentwicklung für Absturzsicherung, CER, erklärt: "Bei der Prüfung unserer Latchways LadderLatch- und TowerLatch-Systeme vor der Markteinführung haben wir einen kleinen Fehler in der 2014er Ausgabe der Norm festgestellt." "Die Prüfung schrieb vor, das mitlaufende Auffanggerät in Wasser einzutauchen und anschließend einer Temperatur von –30 °C auszusetzen. Leider entsprach dies nicht den realen Arbeitsbedingungen, sodass bei der Normungsbehörde eine Korrektur beantragt wurde."

Das Ergebnis dieser Korrektur ist die Veröffentlichung der EN 353-1:2018. Es ist vielleicht ein Beweis für die fleißige Prüfpraxis und die jahrzehntelange Erfahrung von MSA Latchways, dass das Unternehmen in dieser Frage helfen konnte. Die EN 353-1:2018 ist jetzt in Kraft getreten. Am 21. April 2018 wurde die neue Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung wirksam, und MSA darf bekanntgeben, dass seine mitlaufenden Auffanggeräte nach der PSA-Verordnung in Verbindung mit der Prüfung nach EN 353-1:2018 die EU-Baumusterzulassung erlangen konnten.

Natürlich darf es bei der Festlegung der Norm für die Sicherheit von Arbeitern in der Höhe keine Kompromisse geben, und das EU-Baumusterprüfverfahren für die EN 353-1:2018 war entsprechend streng. Es beinhaltete eine Reihe dynamischer Prüfungen, die alle Eventualitäten abdeckten und alle Ausrüstungsteile für Arbeiten in der Höhe auf Herz und Nieren prüften.

Dazu gehörten:

Dynamischer Leistungstest – Prüfung der maximalen Auffangkraft,

Funktionsprüfung nach Vorbehandlung mit Kälte – Überprüfung der Verriegelungsfunktion bei Kälte,

Mindestabstandsprüfung – simuliert einen Absturz des Benutzers in der Nähe der beweglichen Führung,

Rückwärts-Absturzprüfung – simuliert einen Absturz des Benutzers nach hinten und hinunter,

Führungshalterprüfung – Prüfung der Festigkeit von Halterung und beweglicher Führung sowie der Verriegelungsfunktion des Auffanggeräts im Fall eines Absturzes,

Seitwärts-Absturzprüfung – simuliert einen Absturz des Benutzers in seitlicher Richtung,

Schrägwinkeltest – Prüfung der Verriegelungsfunktion des Auffanggeräts bei nach vorne und zur Seite geneigter beweglicher Führung,

Statische Festigkeitsanforderungen – Prüfung der Gesamtfestigkeit des Systems.

Simon Platzer sagte abschließend: "Als Wegbereiter bewährter Methoden und Prozesse für Ausrüstungen zur Arbeit in der Höhe sind wir natürlich froh, dass wir zur Etablierung eines robusten Normerfüllungsprozesses beitragen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass wir wieder einmal die Normen übertreffen, die zur Sicherheit der Benutzer unserer Produkte für Arbeiten in der Höhe beitragen."