Dormagen (ABZ). – Der Markt für gebrauchte Maschinen und landwirtschaftliche Geräte in Deutschland hat sich im Jahr 2022 positiv entwickelt. Angesichts des Mangels an neuer Ausrüstung von Originalherstellern war die Nachfrage im Jahr 2022 groß und Käufer in Europa hätten sich auf die Gebrauchtmaschinen bei Euro Auctions in Dormagen konzentriert, berichtet der Auktionsanbieter.

Angesichts des Mangels an neuer Ausrüstung von Originalherstellern war die Nachfrage im Jahr 2022 groß, informierte der Auktionsanbieter Euro Auctions. Foto: Euro Auctions

Aufgrund des hohen Wiederverkaufswerts und des Mangels an Ausrüstungen auf dem Markt war der Standort Dormagen laut Euro Auctions bei den Käufern sehr beliebt. Die Käufer stammten demnach aus den baltischen Staaten, Mitteleuropa, Osteuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten.

Bei der letzten Versteigerung des Jahres in Dormagen wurden in vier Tagen gebrauchte Bau- und Landmaschinen im Wert von 14,5 Millionen Euro verkauft. Angesichts des nach wie vor hohen Marktvertrauens in Deutschland kamen 3500 Einheiten unter den Hammer. Die Zahl der Neuanmeldungen von Erstkäufern bei Euro Auctions steigt laut dem Anbieter bei jeder Versteigerung, wobei 15 Prozent der Neuanmeldungen in Dormagen bei dieser Auktion zum ersten Mal mitgeboten hätten. Die Versteigerung im Dezember 2022 war die größte Auktion des Jahres in Dormagen, mit einem Zuwachs von 40 Prozent gegenüber der Versteigerung im Oktober 2022 und 15 Prozent mehr als im Dezember 2021.

"Das Jahr 2022 brachte einige Herausforderungen mit sich, wobei knappe Lagerbestände das größte Problem darstellte. Bei jeder Versteigerung in Dormagen hat das Team von Euro Auctions jedoch zwischen 3000 und 3500 Posten von schweren Erdbewegungs-, Bau- und Landmaschinen versteigert und sich somit selbst übertroffen", informierte der Anbieter.

Die wichtigste Käuferregion sei Europa gewesen, wobei der Nahe Osten gemessen am Volumen stets die zweitwichtigste Region gewesen sei, während Deutschland, Polen, die Niederlande, Rumänien und Belgien die führenden Käuferländer gewesen seien. Ein neues Käuferland des letzten Jahresquartals, das bisher noch nicht bei den Versteigerungen von Euro Auctions in Dormagen vertreten war, ist die Ukraine. Bei der Versteigerung im Dezember in Dormagen war die Ukraine auf Platz 9 der meistbietenden und auf Platz 6 der meistkaufenden Länder. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Käufer aus globalen Krisengebieten Ausrüstung ersteigerten. Im Fall der Ukraine, bei dem Russland Versorgungsgüter als Waffe einsetze, sei die Versteigerung von Euro Auctions in Dormagen und in dem führenden britischen Auktionshaus in Leeds, beispiellos.

"In den letzten 10 Jahren hat Euro Auctions die Einstellung der Verkäufer und Käufer in Deutschland verändert. Zuvor erfolgte der Kauf und Verkauf hauptsächlich über die großen Originalhersteller, wobei auf dem Markt neue Maschinen gekauft wurden und dabei die gebrauchten Maschinen in Zahlung gegeben wurden", informiert Dimitrios Varfis, Vertriebsleiter bei Euro Auctions Deutschland.

"Zu den Zusatzleistungen von Euro Auctions gehören die Erstellung von Berichten über die Maschinen, falls potenzielle Käufer nicht persönlich zum Verkauf kommen können, sowie die Vorbereitung sämtlicher Versandpapiere. Außerdem prüft Euro Auctions die Herkunft aller Geräte und Maschinen, so dass die Käufer sicher sein können, dass die Maschinen, auf die sie bieten, tatsächlich zugelassen sind und dass die Verkäufer von Euro Auctions überprüft worden sind", ergänzte der Vertriebsleiter.