Europäischer Nutzfahrzeugmarkt hat Fahrt aufgenommen

Brüssel (dpa). - Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge hat im Oktober Fahrt aufgenommen. Die Zahl der Neuzulassungen habe in der Europäischen Union um 10,7 % auf 206 487 zugelegt, wie der Branchenverband Acea mitteilte. Die Nachfrage sei in fast allen Segmenten gestiegen. So kletterten die Zulassungen von leichten Nutzfahrzeugen mit 12,7 % im Jahresvergleich besonders deutlich. Eine Ausnahme seien Busse gewesen. Hier ging die Zulassungszahl in der EU um 13,4 % zurück. Der Zuwachs in Deutschland lag im Oktober mit 14,5 % merklich über dem Durchschnitt der EU. In den ersten zehn Monaten des Jahres legten die Neuzulassungen in der EU um 4,0 % im Jahresvergleich zu. Deutschland lag hier mit 3,3 % etwas unter dem Durchschnitt.