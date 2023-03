Aschaffenburg (ABZ). – Zum 15. März eröffnet der Kranspezialist BKL seinen siebten Standort in Deutschland und baut sein Kranangebot in der Region Mitte/West aus.

BKL eröffnet in Kürze einen weiteren Standort in Deutschland und baut sein Kranangebot für Kunden im und um das Rhein-Main-Gebiet aus. Foto: BKL Baukran Logistik

Mit der Eröffnung von BKL Aschaffenburg setzen die Kranspezialisten aus München (Hauptsitz) ihre Expansion fort und bauen ihren Service rund um Autokrane und Baukrane für Kunden südlich und östlich der Metropolregion Frankfurt aus. Der neue Ableger des Kranvermieters liegt an der B 26 und ist gut über die Autobahn 3 und die B 469 zu erreichen.

"Mit unserer Expansionsstrategie verfolgen wir das Ziel, in ganz Deutschland und Europa nah bei unseren Kunden zu sein. Der Ausbau von BKL Mitte/West ist der nächste logische Schritt, denn BKL Aschaffenburg erweitert den Radius unserer Kranlösungen im Rhein-Main-Gebiet", erklärt BKL-Geschäftsführer Jörg Hegestweiler. Im Jahr 1969 von Jürgen Volz gegründet, beschäftigt das Familienunternehmen heute rund 330 Mitarbeitende an jetzt sieben Standorten entlang der Nord-Süd-Achse. Mit mehr als 500 Baukranen, mehr als 100 Autokranen, rund 20 Mobilbaukranen sowie über 70 Lkw, Ladekranen und Tiefladern ist BKL laut eigener Aussage einer der größten herstellerunabhängigen Komplettanbieter für Kranlösungen in Europa und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr 83 Millionen Euro Umsatz.

Am neuen Standort bei Aschaffenburg, der einen rund 6000 Quadratmeter großen Lager- und Stellplatz umfasst, erhalten BKL-Kunden ein breitgefächertes Leistungsspektrum für ihre Kranprojekte. So stehen Autokrane von 30 bis 700 Tonnen, Mobilbaukrane vom MK 88 bis zum MK 140, Ladekrane und Lkw sowie Unten- und Obendreher von 13 bis 1050 Metertonnen zur Auswahl. Das Team vor Ort wird eng mit den Kollegen von BKL Frankfurt zusammenarbeiten, um den Kunden das Kran-Mieten in Aschaffenburg, Dieburg und Darmstadt, bis nach Hanau im Norden, Mannheim und Heidelberg im Süden sowie Würzburg im Osten leicht zu machen. Das Büro eröffnet am 15. März .