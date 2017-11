Experte: Straßenbau muss wegen Klimawandel schneller werden

Köln (dpa). - Der Klimawandel stellt den Straßenbau in Deutschland nach Ansicht eines Experten vor neue Herausforderungen. „Zum Beispiel wird es zukünftig längere und extreme Wettersituationen geben. Also nicht nur drei bis vier Tage 40°C - sondern womöglich vier bis sechs Wochen“, sagte Stefan Höller, Projektleiter des Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareals der Bundesanstalt für Straßenwesen (duraBASt) in Bergisch Gladbach der Deutschen Presse-Agentur. Auf diese Veränderungen werde man schneller reagieren müssen. Mit Entwicklungszyklen von 30 Jahren komme man dann nicht mehr weiter. „Dann muss innerhalb von wenigen Jahren etwas da sein.“ Das «duraBASt»-Areal ist ein neues Gelände am Autobahnkreuz Köln-Ost, auf dem neuartige Baustoffe, Bauweisen und Bauverfahren erprobt werden. Es eröffnete Mitte Oktober. Die Verantwortlichen erhoffen sich, dass Innovationen dort schneller vorankommen.