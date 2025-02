Dresden (ABZ). – Die Baumesse HAUS in Dresden ist seit 35 Jahren der Start in die Bausaison. Vom 6. bis 9. März 2025 geben 400 Aussteller einen Gesamtüberblick über das aktuelle Angebot in allen Bereichen des Planens, Bauens und Sanierens sowie der Energieeffizienz.