Mit der Vorstellung der ersten Eckwerte einer Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung werde eine wichtige und langjährige Forderung des Handwerks zur Stärkung der beruflichen Bildung aufgegriffen, die bereits Eingang in den Koalitionsvertrag fand. "Wir brauchen eine angemessene Exzellenzförderung hochwertiger Qualifikationsangebote und -strukturen in der beruflichen Bildung", betonte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. "Von der Exzellenzinitiative des BMBF erhoffe ich mir, dass sie wichtige Impulse setzt, die von allen politischen Akteuren mitgetragen werden. Insbesondere die geplante Ausweitung des Aufstiegs-Bafög, die Erhöhung der Anzahl der Weiterbildungsstipendien und die Ausgestaltung der Berufsorientierung an Gymnasien sind wichtige Maßnahmen, mit denen Ausbildungsbetriebe im Handwerk, Auszubildende und angehende Meisterinnen und Meister unterstützt werden können. Entscheidend ist jetzt, dass dies nun auch rasch umgesetzt wird. Dabei müssen insbesondere die Wirtschaftsorganisationen und Sozialpartner eine größere Rolle spielen." Um Ausbildungsbetriebe des Handwerks ebenso wie angehende Gesellen und Meister zu stärken, müsse die Exzellenzinitiative über bestehende Aktivitäten hinausgehen. "Wichtig ist dabei, auch und vor allem die Bildungszentren und überbetrieblichen Bildungsstätten des Handwerks zu stärken und weiterzuentwickeln. Denn dort werden die künftigen Fach- und Führungskräfte qualifiziert, die benötigt werden, um die ehrgeizigen klimapolitischen Ziele der Bundesregierung umzusetzen", verdeutlichte der Handwerkspräsident.



