02.09.2017 - 12:31 Fachgerecht und dauerhaft dicht Dunstrohrsystem in weniger Schritten installierbar

Hannover (ABZ). – Dunstrohre sorgen für eine sichere Be- und Entlüftung des Abwassersystems von Gebäuden. Als "Schnittstelle" zwischen innen und außen sollen sie sich außerdem möglichst harmonisch in das Dach einfügen. Für Steildächer mit einer Koramic-Dachziegeldeckung bietet Wienerberger mit dem neuen Dunstrohrsystem aus Ton eine sehr verarbeitungsfreundliche Lösung an. Dank...