Fachkräftemangel auf Allzeithoch

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das ifo Institut auf Basis seiner regelmäßigen Konjunkturumfragen. Im Juli 2022 wurden demnach 49,7 Prozent aller Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlendes Fachpersonal beeinträchtigt. Der bisherige Spitzenwert – 43,6 Prozent – wurde im April verbucht. Mittel- und langfristig dürfte sich das Problem noch weiter verschärfen, so das Institut (Quelle: ifo Institut).

