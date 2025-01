Osnabrück (ABZ). – Bis auf den letzten Platz besetzt war der große Sitzungssaal der Osnabrücker Stadtwerke, als BQF-Geschäftsführer Sebastian Geruschka die gut 60 Teilnehmer begrüßte. Planer, Hersteller und Verarbeiter sind die Zielgruppe für diesen Lehrgang, den die BQF in regelmäßigen Abständen in diesem Format anbietet. Ein Großteil der Teilnehmer verfolgt das Ziel, am Ende der Veranstaltung an einem schriftlichen Test teilzunehmen, um damit das BQF-Fachkundezertifikat zu erwerben. Dieses ist eine Voraussetzung zur Erlangung des BQF-Qualitätszeichens "Qualitätsgesicherter Flüssigboden (QF)", welches für die Praxis einen transparenten und zielgerichteten Qualitätsstandard für den Baustoff Flüssigboden schaffen soll. Seit dem Jahre 2010 hat sich die BQF laut eigener Aussage das Ziel gesetzt, Richtlinien für diese Qualitätssicherung zu definieren und deren Umsetzung in der Praxis sicherzustellen.